СМИ: присуждение Нобелевской премии по литературе могут отложить на год из-за скандала 

СТОКГОЛЬМ, 25 апреля. /ТАСС/. Присуждающая Нобелевскую премию в области литературы Шведская академия может на этот раз отложить присуждение высокой награды до следующего года из-за скандала в учреждении. Об этом в среду сообщает Шведское радио.
Как узнали его журналисты, перенести выдвижение лауреата 2018 года предложили члены академии, отвечающие за работу с Нобелевской премией. «Разумно не присуждать Нобелевскую премию, а в следующем году вручить две — одну за этот год и одну за следующий. Чтобы было ясно, что мы сделали то, что требует размышлений и самоанализа, — рассказал источник в академии. — Я думаю, что это единственная возможность сохранить хоть какой-то престиж».
"Мы работаем над этим прямо сейчас. Мы вернемся к этому вопросу, вы скоро [все] узнаете", — прокомментировал эти заявления временно исполняющий обязанности постоянного секретаря академии Андерс Ульссон. Обычно работа над выдвижением Нобелевского лауреата начинается в феврале каждого года.
Скандал в академии
В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.
Как выявило расследование, некоторые из академиков также нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. Стало известно, что вопреки строжайшим правилам из Шведской академии в разные годы досрочно «утекли» имена семи будущих писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). В этом обвиняли Жан-Клода Арно.
После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус, поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. Король Швеции Карл XVI Густав уже начал консультации со Шведской академией о конкретной формулировке в ее уставе относительно ухода, чтобы академию можно было покинуть по собственному желанию.
Об академии
Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов, до последнего времени пожизненно. После скандала в академии в ней осталось 12 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, считает Нобелевский фонд.
Скандал в Шведской академии подорвал доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% граждан Швеции. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.
Сама Шведская академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандала.