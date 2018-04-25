СМИ: присуждение Нобелевской премии по литературе могут отложить на год из-за скандала

СТОКГОЛЬМ, 25 апреля. / ТАСС /. Присуждающая Нобелевскую премию в области литературы Шведская академия может на этот раз отложить присуждение высокой награды до следующего года из-за скандала в учреждении. Об этом в среду сообщает Шведское радио.

Как узнали его журналисты, перенести выдвижение лауреата 2018 года предложили члены академии, отвечающие за работу с Нобелевской премией. «Разумно не присуждать Нобелевскую премию, а в следующем году вручить две — одну за этот год и одну за следующий. Чтобы было ясно, что мы сделали то, что требует размышлений и самоанализа, — рассказал источник в академии. — Я думаю, что это единственная возможность сохранить хоть какой-то престиж».

"Мы работаем над этим прямо сейчас. Мы вернемся к этому вопросу, вы скоро [все] узнаете", — прокомментировал эти заявления временно исполняющий обязанности постоянного секретаря академии Андерс Ульссон. Обычно работа над выдвижением Нобелевского лауреата начинается в феврале каждого года.

Скандал в академии

В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно , муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус , поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс. Король Швеции Карл XVI Густав уже начал консультации со Шведской академией о конкретной формулировке в ее уставе относительно ухода, чтобы академию можно было покинуть по собственному желанию.

Об академии

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов, до последнего времени пожизненно. После скандала в академии в ней осталось 12 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, считает Нобелевский фонд.

Скандал в Шведской академии подорвал доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% граждан Швеции. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.

Сама Шведская академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандала.