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СМИ: присуждение Нобелевской премии по литературе может быть отложено
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СМИ: присуждение Нобелевской премии по литературе может быть отложено 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Шведская академия может отложить присуждение Нобелевской премии по литературе в этом году и перенести ее на следующий год из-за скандала в учреждении. Об этом сообщает Радио Швеции.
Кризис в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, то было назначено внутреннее расследование. Этот деятель женат на одной из академиков, обвинения он отвергает, передает РИА Новости.
Шведские СМИ называют имя директора стокгольмского литературного клуба Жан-Клода Арно и его супругу, члена Шведской академии Катарину Фростенсон, она приняла решение взять тайм-аут в работе академии.
В связи с кризисом академия заявила, что начинает работу по восстановлению доверия к ней. В сообщении для прессы академия признала, что репутация Нобелевской премии по литературе сильно пострадала из-за кризиса в учреждении и что к возникшей проблеме относятся серьезно.
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