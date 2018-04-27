В Швеции началось расследование преступлений, связанных со Шведской академией

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. / ТАСС /. Ведомство по борьбе с экономической преступностью начало предварительное расследование по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии.

Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе ведомства.

"С учетом большого общественного интереса, а также моего личного мнения, что это не сможет помешать или затруднить уже идущее разбирательство, я решил подтвердить начало предварительного расследования. В отношении остальных комментариев я более чем ограничен. Сведения о подозрениях и подозреваемых комментироваться не будут", — заявил главный прокурор Ведомства по борьбе с экономической преступностью Ян Тиблинг.

Скандал в академии

В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно , муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус , поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс.

Король Швеции Карл XVI Густав начал консультации со Шведской академией о конкретной формулировке в ее уставе относительно ухода, чтобы академию можно было покинуть по собственному желанию.

Об академии

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов, до последнего времени пожизненно. После скандала в академии в ней осталось 12 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, считает Нобелевский фонд.

Скандал в академии подорвал доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.

Сама академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандала. Стало также известно о том, что члены академии, отвечающие за работу с премией, предложили перенести выдвижение лауреата 2018 года и в следующем году вручить две награды — одну за этот год и одну за следующий.