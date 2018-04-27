В Швеции началось расследование преступлений, связанных со Шведской академией 

СТОКГОЛЬМ, 27 апреля. /ТАСС/. Ведомство по борьбе с экономической преступностью начало предварительное расследование по фактам экономических преступлений, которые могут быть связаны с деятельностью присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии.
Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе ведомства.
"С учетом большого общественного интереса, а также моего личного мнения, что это не сможет помешать или затруднить уже идущее разбирательство, я решил подтвердить начало предварительного расследования. В отношении остальных комментариев я более чем ограничен. Сведения о подозрениях и подозреваемых комментироваться не будут", — заявил главный прокурор Ведомства по борьбе с экономической преступностью Ян Тиблинг.
Скандал в академии
В середине апреля Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений в домогательствах со стороны 18 женщин известного деятеля культуры. Речь идет о Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.
Как выявило расследование, некоторые из академиков также разглашали имя будущего лауреата до официального сообщения. Стало известно, что вопреки строжайшим правилам из Шведской академии в разные годы досрочно «утекли» имена семи будущих писателей — лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). В этом обвиняли Жан-Клода Арно.
После появления данных расследования, результаты которого пока не обнародованы, сразу трое литераторов (Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд) объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус, поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс.
Король Швеции Карл XVI Густав начал консультации со Шведской академией о конкретной формулировке в ее уставе относительно ухода, чтобы академию можно было покинуть по собственному желанию.
Об академии
Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов, до последнего времени пожизненно. После скандала в академии в ней осталось 12 литераторов. Авторитетность выбора нобелевского лауреата таким малым числом голосов может стать спорной, считает Нобелевский фонд.
Скандал в академии подорвал доверие к этому учреждению и авторитет Нобелевской премии по литературе. Такого мнения придерживаются 62% жителей страны. 29% из них считают, что следует сменить всех членов академии.
Сама академия признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандала. Стало также известно о том, что члены академии, отвечающие за работу с премией, предложили перенести выдвижение лауреата 2018 года и в следующем году вручить две награды — одну за этот год и одну за следующий.