Фадеев готовится представить новый бойз-бенд

Продюсер отметил, что постоянно экспериментирует с материалом, но в этот раз готовит для слушателей нечто экстраординарное.

По словам Фадеева, он чувствует, что новая поп-группа «выстрелит». «В Астане уже прошёл кастинг, и в ближайшем будущем вы узнаете о необычном бойз-бенде из Казахстана», — рассказал Максим. Продюсер добавил, что в России все новое принимается «со скрипом». Он же хочет по-настоящему перевернуть отечественный шоу-бизнес, сделать небольшую революцию.

"Это горящее желание сделать так, как в России ещё никто не делал, идёт из моего прошлого. Я верю в то, что создам группу, которая по своему стилю будет отвечать всем канонам азиатских трендов", — написал Фадеев и отметил, что такое желание появилось у него еще во время начала работы с группой SEREBRO, больше десяти лет назад. Продюсер добавил, что не будет много говорить, лучше займется делом, а результат его трудов слушатели и зрители увидят сами.