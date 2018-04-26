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Фадеев готовится представить новый бойз-бенд
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Фадеев готовится представить новый бойз-бенд 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Продюсер отметил, что постоянно экспериментирует с материалом, но в этот раз готовит для слушателей нечто экстраординарное.
По словам Фадеева, он чувствует, что новая поп-группа «выстрелит». «В Астане уже прошёл кастинг, и в ближайшем будущем вы узнаете о необычном бойз-бенде из Казахстана», — рассказал Максим. Продюсер добавил, что в России все новое принимается «со скрипом». Он же хочет по-настоящему перевернуть отечественный шоу-бизнес, сделать небольшую революцию.
"Это горящее желание сделать так, как в России ещё никто не делал, идёт из моего прошлого. Я верю в то, что создам группу, которая по своему стилю будет отвечать всем канонам азиатских трендов", — написал Фадеев и отметил, что такое желание появилось у него еще во время начала работы с группой SEREBRO, больше десяти лет назад. Продюсер добавил, что не будет много говорить, лучше займется делом, а результат его трудов слушатели и зрители увидят сами.
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