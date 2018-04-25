Вице-губернатор Албин не против платного входа в Летний сад во время ЧМ

Вице-губернатор Албин не возражает против платного входа в Летний сад во время Чемпионата мира по футболу-2018 и фестиваля «Императорские сады России». Такой вывод можно сделать из ответа, полученного на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского

«Установление входной платы в Летний сад на период проведения фестиваля не противоречит действующему законодательству, полномочиям учреждения (Русского музея — Прим. Ред.) и является допустимым. Наличие возможности бесплатного входа на территорию данного памятника в иное время обеспечивает соблюдение права на доступ к объектам культурного наследия», — следует из письма вице-губернатора.

Обосновывая свою позицию, он ссылается на ряд законов, в частности, «О некоммерческих организациях» и «Об объектах культурного наследия». Они предполагают, что требования по доступу к объектам культурного наследия устанавливаются «с учётом мнения собственника либо пользователя». А культурные учреждения вправе формировать перечень «оказываемых им платных услуг».

Таким образом, с 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.