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Третий Поволжский специализированный форум-выставка «Медицина. Фармация» стартовал в Самаре
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Третий Поволжский специализированный форум-выставка «Медицина. Фармация» стартовал в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Инновации в области здравоохранения. В Самаре в третий раз стартовал Поволжский специализированный форум-выставка «Медицина. Фармация». Три дня на площадке «Экспо-Волги» специалисты из десяти регионов России будут обмениваться своим опытом.
В экспозиции — последние разработки фармацевтов, высокотехнологичное медицинское оборудование. Отдельно — обсуждения, лекции и мастер-классы для специалистов и интересующихся новинками пациентов. Один из центральных стендов — система хирургической навигации и обработки медицинских изображений «Автоплан», разработанная в стенах Самарского медуниверситета. «Главным инноватором является, конечно, медицинский университет, который возглавляет кластер медицинских, фармацевтических технологий. Эту работу мы начали 4 года назад, и за эти 4 года мы, конечно, получили колоссальный прорыв и в количестве проектов, и в количестве разработок, и в количестве тех продуктов, которые уже выведены на рынок», — отметил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
В рейтингах государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения регион стабильно занимает лидирующие позиции. Кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области, который и представлен на выставке, с момента основания увеличился в два раза. «Когда мы создавали наш кластер медицинских и фарм-технологий, было всего 30 организаций, когда мы его создали. Сейчас их 65, а сегодня заключим договор еще с 10 организациями. При этом подписание договоров идет на том основании, что мы уже с ними работаем», — пояснил ректор СГМУ Геннадий Котельников.
Впрочем, в экспозиции представлена не только Самарская область. В выставке участвуют представители десяти регионов. Генеральный директор выставочной компании «Экспо-Волга» Андрей Левитан прокомментировал: «Разумеется, основная часть форума — это деловая программа, которая включает более полутора десятков мероприятий, круглых столов, на которых обсуждаются вопросы развития медицинской отрасли, которая сегодня находится в стадии активного реформирования».
Третий Поволжский специализированный форум-выставка «Медицина. Фармация» будет проходить на площадке «Экспо-Волги» три дня — с 25 по 27 апреля.
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