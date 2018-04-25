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Победителей конкурса методических проектов «Социодрайв» наградили в Самаре
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Победителей конкурса методических проектов «Социодрайв» наградили в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Самых талантливых и креативных работников социальных служб — победителей областного конкурса методических проектов «Социодрайв» наградили сегодня в областном министерстве социально-демографической и семейной политики.
Номинации конкурса охватывают все разнообразие социальных услуг: работу с детьми и пожилыми гражданами, организацию безбарьерной среды и обучение современным интернет-технологиям. Елена Тонкопеева — победитель в номинации «Третий возраст new look» — участвует в «Социодрайве» уже не в первый раз. Ей нравится работать с пожилыми людьми, считает, что у них очень мощный потенциал. Проект этой участницы направлен сразу на две целевые категории: «Это волонтеры „серебряного возраста“ и опекуны — приемные родители. Одни выступают только как получатели услуг, а другие — и получатели услуг, и люди, отдающие свои знания, свой жизненный опыт нашим получателям. То есть волонтеры „серебряного возраста“ помогают мне готовить приемных родителей и опекунов к их родительской миссии».
Терапия искусством и флористика, интуитивное рисование и фуд-арт — лишь малая толика предлагаемых для реализации идей. Конкурс направлен на активизацию общения, обмен опытом и знаниями. После награждения победители идут со своими проектами «в народ», транслируют всем желающим развиваться коллегам свой опыт. «Затем, в течение года у нас проходят мастер-классы, на которых они как раз передают свой опыт. К ним слетаются со всей нашей губернии специалисты, наиболее заинтересованные, которые хотят внедрить новые технологии, и они учат их этим новым технологиям», — рассказала руководитель управления стратегии соцзащиты населения министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Целина.
Гран-при этого года отправляется в Чапаевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда». Сразу три его сотрудницы стали победительницами конкурса. Жюри, в которое входят два десятка экспертов, признало лучшим их проект с говорящим названием «Милосердие».
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