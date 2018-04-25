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Живые скульптуры откроют туристический сезон в Керчи
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Живые скульптуры откроют туристический сезон в Керчи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В рамках открытия туристического сезона в Республики Крым в Керчи 1 мая пройдет фестиваль-конкурс живых скульптур. Мероприятие в городе состоится впервые и принять участие в нем смогут все желающие, сообщает специальный корреспондент НСН.
Для этого необходимо наличие узнаваемого образа известных мировых скульптур, памятников, героев литературных произведений или художественных фильмов. Участники, представляющие городские предприятия, учебные заведения и организации смогут использовать фирменную символику.
Ранее сообщалось, что 6 мая близ села Челядиново под Керчью состоится реконструкция боя за 29-ю батарею, посвященную 73-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Как рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин, после мероприятия на территории 4-го артиллерийского и силового блоков откроют временную экспозицию, посвященную героическим событиям ВОВ.
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