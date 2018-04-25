Живые скульптуры откроют туристический сезон в Керчи

В рамках открытия туристического сезона в Республики Крым в Керчи 1 мая пройдет фестиваль-конкурс живых скульптур. Мероприятие в городе состоится впервые и принять участие в нем смогут все желающие, сообщает специальный корреспондент НСН.

Для этого необходимо наличие узнаваемого образа известных мировых скульптур, памятников, героев литературных произведений или художественных фильмов. Участники, представляющие городские предприятия, учебные заведения и организации смогут использовать фирменную символику.