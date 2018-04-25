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Аист каждую весну пролетает по 13 тысяч километров для встречи с любимой
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Аист каждую весну пролетает по 13 тысяч километров для встречи с любимой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Аист из Южной Африки по имени Клепетан каждую весну уже на протяжении 16 лет летает к подруге, которая живет в Хорватии, сообщает Travel and Leisure.
Житель Хорватии Степан Вокич рассказывает, что в 1993 году нашел самку аиста во время ловли рыбы: она была подстрелена охотниками и не могла летать. Степан решил выходить птицу, которая предпочла остаться с новым хозяином — после травмы она не может летать.
Вскоре Вокич заметил, что каждый год к его питомице, которую он назвал Маленой, прилетает другой аист. Согласно информации из датчика передвижения, находящегося в специальном кольце птицы, он проделывает путь из Южной Африки.
Клепетан, как назвал Вокич самца, прилетает каждую весну, проводя с Маленой и их новым потомством по нескольку месяцев, а потом улетает обратно уже с подросшими аистятами.
По словам Степана, все остальное время они с птицей смотрят документальные фильмы про аистов.
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