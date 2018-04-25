При победе заявки Екатеринбурга ЭКСПО-2025 посетят представители 150 стран

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . В случае победы заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 выставку посетят представители порядка 150 стран, что даст мощный толчок развитию взаимоотношений и возникновению доверия между странами, сообщила журналистам генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак

"Мы ожидаем порядка 150 стран, представители которых посетят эту выставку (ЭКСПО-2025). Конечно, это мощнейший толчок к взаимоотношениям, открытости, возникновению доверия между странами, и мне кажется, это очень важно, особенно в современных условиях", — сказала Сагайдак журналистам на приеме для глав дипмиссий стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) в Москве.

Она также подчеркнула, что ЭКСПО — это глобальный проект.

"И мне кажется, он вне политики. У России очень достойная заявка, (это) очень достойный кандидат, и очень серьезные ожидания от нашего проекта, что все состоится, как мы хотим, несмотря на то, что бушует в политическом мире", — добавила глава заявочного комитета.

По её словам, всех интересует, действительно ли Россия выполнит свои обязательства.

"И да — мы дали все гарантии, это подтверждает в том числе инспекционный визит, который видел наш проект, задавал детальные вопросы, знакомился с заключениями экспертов", — сказала Сагайдак.