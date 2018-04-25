Стивен Спилберг и Кристофер Нолан высказались против замены проекторов на LED-экраны в кино 

Об этом рассказал глава американской Национальной ассоциации владельцев кинотеатров.
После открытия первого в США кинотеатра с LED-экраном вместо проектора, на мероприятии CinemaCon в Лас-Вегасе активно обсуждают возможность полного перехода на дисплеи в будущем.
Однако во время пресс-конференции Джон Фитиан (John Fithian), глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров признался, что идея вызвала полярные реакции.
Сейчас идёт очень интересная дискуссия. На прошлой неделе мы провели встречу с членами Всемирной кинотеатральной федерации. Мнений было много.
Многие студии считают, что LED — это лучшее, что случалось с кино за долгие годы. […]
Однако некоторые режиссёры, в том числе Стивен Спилберг, Кристофер Нолан и Майкл Эптед, выступили против нас. «Вам нужны проекторы. Не превращайте кино в гигантские телевизоры».
президент Национальной ассоциации владельцев кинотеатров
Тем не менее, маловероятно, что LED-панели в кинотеатрах получат широкое распространение в ближайшие годы. Стоимость одной подобной системы составляет от 500 до 700 тысяч долларов.
На данный момент в мире есть лишь шесть залов с таким оборудованием, один из них открылся в Калифорнии на выходных 21-22 апреля показом «Первому игроку приготовиться» Спилберга.
Пока что производит дисплеи для кинотеатров лишь компания Samsung, однако Sony обещает запустить производство аналогичных LED-панелей до конца года.
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