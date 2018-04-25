Член СФ рассказал, почему у Екатеринбурга больше шансов провести «Экспо», чем 5 лет назад

МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий , возглавлявший наблюдательный совет заявочного комитета «Экспо-2020», рассказал, почему пять лет назад не победила заявка Екатеринбурга и почему у заявки «Экспо-2025» больше шансов.

"Проблема заявки «Экспо-2020» заключалась в том, что ни город, ни регион практически не был известен. Я проехал более 40 стран мира, и каждый раз начинал свою презентацию с подробного рассказа о том, что такое Екатеринбург, что такое Урал, и видел удивление, непонимание в глазах тех, с кем я говорил. Екатеринбург, который заявился на столь масштабное мероприятие, к сожалению, в мире был не очень знаком", — рассказал Чернецкий журналистам на приеме для глав дипмиссий стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) в Москве.

По его словам, сегодня ситуация иная: за пять лет в Екатеринбурге прошло немало значимых международных мероприятий, за это время в городе заметно активизировалась выставочная деятельность. Работает «Экспоцентр», где проходит выставка «Иннопром» — общепризнанная промышленная выставка мирового уровня, в которой ежегодно принимают участие крупнейшие зарубежные, в первую очередь из стран Азии, и российские предприятия.

Сравнивая заявки «Экспо-2020» и «Экспо-2025», Чернецкий также отметил, что те наработки, которые были сделаны в процессе подготовки пять лет назад, в новой заявке были модернизированы, появилась новая концепция города будущего. При этом многие положения сохранились, в том числе очень удачное месторасположение выставочного центра на правом берегу Верх-Исетского пруда.

"С учётом опыта «Экспо-2020», наверное, сегодня заявочному комитету работать несколько легче, но, с другой стороны, изменилась международная обстановка, и эти вопросы тоже приходится учитывать", — добавил сенатор.