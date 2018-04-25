Джордж Р. Р. Мартин пообещал выпустить в этом году новую книгу

Как пишет портал «Медуза», в книге описана история династии «от Эйгона Первого Завоевателя до регентства Эйгона Третьего Драгоньей погибели — с их жёнами, войнами, братьями и сёстрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами».

Мартин особо отметил, что это не роман, а сочинение в жанре «вымышленной истории».

По поводу шестой части саги «Песнь льда и пламени», по которой снят телесериал «Игра престолов», писатель сообщил, что в этом году её не будет.

«Нет, зима пока не близко… по крайней мере, не в 2018-м. Вам придётся подождать «Ветров зимы», — заявил литератор.