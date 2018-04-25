Школьники вспомнили юных героев, павших за Родину

В среду, 25 апреля, в Центральном Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония победителей всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою», посвященный героическим подвигам детей в Великую Отечественную войну. Участниками конкурса были школьники со всех регионов страны. Среди победителей были и ученики столичных школ.

Историко-патриотический конкурс, организованный благотворительным фондом «Спешите делать добро!», проходил с 26 февраля по 15 апреля. За это время в оргкомитет конкурса было направлено более двух тысяч заявок со всей страны. В нем принимали участие дети от 7 до 17 лет. Оценивали конкурсантов по пяти номинациям: образ юного героя (рисунок), посвященный детям войны видеоролик, музыкальное произведение, журналистское и литературное творчество. В состав жюри вошли деятели культуры, представители общественных организаций, ветераны.

— У нас талантливая молодежь. Каждый из участников (всего на конкурс прислали более двух тысяч работ, в том числе и стихов) удивил членов жюри. В этом конкурсе нет проигравших, каждый проявил себя индивидуально и написал интересные рассказы и сочинения, — отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина

Лучшими признаны 32 творческие работы. В номинациях «Журналистское творчество» и «Литературное творчество» одними из победителей стали московские школьники.

— Мы очень ценим подвиги ветеранов. Поэтому наш коллектив решил поучаствовать в конкурсе, чтобы представители нашего поколения не забывали подвигов не только солдат, но и юных героев, участвовавших в противостоянии фашизму, — рассказала «ВМ» ученица московской школы № 484 Юлия Львова, участница творческого коллектива, работа которого победила в номинации «Видеоролик».

Лауреатом конкурса стала также ученица столичной школы № 1752 Елизавета Моченова, которая в свои восемь лет удивила жюри поэтическим талантом. Стихотворение, которое принесло девочке победу, посвящено жизни в военное время.

— Я не в первый раз рассказываю его. Приятно, что его заметили и оценили, — рассказала «ВМ» школьница.

После награждения была официально запущена всероссийская акция по посадке деревьев в честь памяти детей-героев. К акции присоединились более сотни школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Гусев, заместитель директора Центрального Музея Победы:

— Среди героев были не только советские солдаты, но и дети, которые ценой своих жизней помогли отстоять от врага Родину. Благодаря этому конкурсу современные ребятишки смогли больше узнать о юных героях Великой Отечественной войны и представить, как они жили в своих творческих работах.