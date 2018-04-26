Джордж Мартин отложил выход нового тома «Песни льда и пламени»

Американский писатель-фантаст и сценарист Джордж Мартин отложил выход новой книги из серии эпических фэнтези-романов «Песнь льда и пламени». Об этом он написал в личном блоге.

"Нет, зима не приходит… по крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать «Ветра зимы», — написал Мартин.

"Ветер зимы" — шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года.

Более всего серия «Песнь льда и пламени» известна как литературный первоисточник для сериала «Игра престолов». Создатели сериала планируют закончить его к 2020 году.

Ранее Мартин рассказал, какого персонажа не хватает «Игре престолов». Он заявил, что если бы мог изменить ход экранизации своих книг, то ввел бы в повествование Бессердечную — персонажа, в которого превратилась погибшая Кейтлин Старк.