Ещё
Джордж Мартин выпустит новую книгу 20 ноября. Нет, это не «Ветра Зимы»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джордж Мартин выпустит новую книгу 20 ноября. Нет, это не «Ветра Зимы» 

Мир фантастики 1 час назад
Фото: Мир фантастики
Джордж Мартин в своём «Не-блоге» анонсировал выход новой книги в мире «Песни Льда и Пламени»… и это не «Ветра Зимы».
Писатель уже долгое время работал над объёмным сочинением «Пламя и кровь» (Fire & Blood), которое расскажет подробную историю династии Таргариенов. По его словам, рукопись получилась довольно объёмной — почти тысяча печатных листов, хотя это меньше любого романа из цикла. «Пламя и кровь» разбита на два тома. Первый расскажет о периоде со времён Эйгона I (Завоевателя) и до регентства Эйгона III Драконьей погибели. Книга покажет не только правителей, но и их окружение, включая жён, родственников, детей, друзей, законы, войны, путешествия и, конечно же, драконов.
Много драконов!
[/su_div]
Кроме того, в «Пламя и кровь» войдёт 75 чёрно-белых иллюстраций от художника Дага Уитли (рисовал комиксы по «Звёздным войнам»).
Мартин предупреждает, что новая книга — это не роман в привычном понимании. У себя в черновиках он называл это произведение GRRMallion по аналогии с монументальным «Сильмариллионом» Джона Толкина. Книга больше похоже на исторический текст, в котором будут рассказываться отдельные важные события. Мартин уверяет, что в его книге точно не будет описания сотворения мира и войны с ангелами.
Второй том «Пламени и крови» увидит свет сильно позже, поскольку теперь писатель основательно возьмётся за «Ветра Зимы». Когда выйдет продолжение «Песни льда и пламени», он не сообщает. Последняя книга цикла «Танец с драконами» поступила в продажу в 2012 году. Последние два сезона «Игра престолов» опирается уже не на книжный первоисточник, а на сценарии собственных авторов — у создателей сериала есть лишь общее представление, чем должен завершиться сюжет цикла.
«Пламя и кровь» выйдет 20 ноября.
Мир фантастики: последние новости
Студия Нила Бломкампа прекратила сбор средств на съёмки Firebase «Властелин колец» и «Дракула» попали в список книг, которые не надо читать В апреле на русском выходит трагичный комикс про Серебряного сёрфера
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юрий Яковлев: любимую женщину я не уступил бы!2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Киноляпы, которые никто не замечал
Как уходили знаменитости9
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение