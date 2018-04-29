Пять действующих ледокольных судов принимают гостей Фестиваля ледоколов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. / ТАСС /. Тысячи петербуржцев и туристов собрались на набережных Северной столицы с утра в воскресенье, чтобы своими глазами увидеть суда, которые ломают лед и проводят транспортные корабли в Балтийском, Карском, Белом морях. В этом году Фестиваль ледоколов проходит в городе уже в пятый раз и собрал пять действующих ледоколов.

" [В этом году] мы изменили формат, мы добавили больше обучающих программ, у нас лектории, у нас будут показываться фильмы об освоении Арктики. Будут лекции о современных технологиях развития Арктики, экологической безопасности, специальной технике, работающей в Арктике. С другой стороны, мы добавили элементов шоу — вечером у нас будет отдельное световое шоу, будем светить на все ледоколы, мы совместили фестиваль света с фестивалем ледоколов", — рассказал журналистам, стоя у одного из судов, глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев

Элементом шоу стал вальс буксиров — коронный номер петербургских портовых вспомогательных судов. Четыре буксира кружились в невских водах под мелодии знаменитых вальсов, то расходясь на пары, то вновь собираясь вместе, выпуская водяные фонтаны из раструбов установок пожаротушения.

Дебют «Новороссийска»

Однако главными героями дня являются именно ледоколы. Самая длинная очередь выстроилась к дебютанту пятого фестиваля — судну «Новороссийск», новейшему дизель-электрическому линейному ледоколу, введенному в эксплуатацию меньше двух лет назад, в декабре 2016 года.

На праздник он пришел, едва завершив трудовые будни, — эту навигацию он провел на Балтике. «Вернулись мы совсем недавно, две недели назад в эту навигацию мы работали в восточной части Финского залива, порты Приморск, Усть-Луга, Санкт-Петербург», — рассказывает капитан судна Ярослав Вержбицкий.

Впрочем, за свою короткую пока историю ледокол успел побывать и в Арктике. «Ходили по Белому морю в Архангельск, в Кандалакшу, выполнили задачи по проводке судов. Там своя специфика — сильное течение, которое влияет на движение льда, если в какой-то момент легко, то уже через 10-12 часов — нет. Затем принимали участие в походе на Землю Франца-Иосифа. Летом полгода ходили вместе с представителями института Арктики и Антарктики, они проводили изучение Карского моря, направления движения айсбергов, возможности буксировки айсбергов с помощью ледокола, меняли оборудование на своих плавучих станциях», — добавил Вержбицкий.

Эволюция ледоколов

Современные достижения отечественных корабелов представлены, помимо «Новороссийска», ледоколом «Санкт-Петербург» родственного проекта, а также самым маленьким участником фестиваля — речным ледоколом «Невская застава». Несмотря на свой небольшой размер, он играет огромную роль в жизни Петербурга, ломая лед в Неве, спасая тем самым город и пригороды от наводнений.

Рядом с этими судами выстроились ветераны ледокольного флота. Судну «Иван Крузенштерн» уже более полувека, это один из самых старых действующих ледоколов. Своим необычным раздвоенным носом привлекает внимание вспомогательный ледокол «Мудьюг», его построили на финской верфи в 1980-х. Он может не только проводить корабли во льдах, но и тушить плавающие объекты.

" [Для участия в фестивале мы] выбираем и новые ледоколы, новейшие достижения, и классические ледоколы. Исходим из удобства горожан — тут много факторов: ледокол — не прогулочное судно, по нему тяжело передвигаться, высокий трап, высокий борт, соответственно, человеку подняться туда достаточно сложно", — рассказал ТАСС о принципах отбора ледоколов начальник агентского отдела Росморпорта Андрей Ковалев

Также в фестивале принимает участие музей ледокол «Красин», отметивший недавно свой столетний юбилей. Поднявшись на его палубу, можно не только ознакомиться с прошлым ледокольного флота, но и заглянуть в будущее. С кормы открывается вид на строящиеся на Балтийском заводе атомные ледоколы «Арктика» и «Сибирь», которым предстоит в скором времени выйти на Северный морской путь.

Посмотреть на город с другой стороны

Как отметил Мушкарев, фестиваль сегодня пользуется популярностью не только среди петербуржцев — на него специально приезжают из других городов. «У нас бронирование отелей в эти даты составляет 96% — это практически как в высокий туристический сезон», — отметил глава комитета по развитию туризма.

Многие гости приходят сюда впервые, а бывший моряк Игорь Майоров уже стал завсегдатаем фестиваля. Он совмещает ностальгию по морю со своим новым увлечением — фотографией. «Я занимаюсь портретной фотографией, мне здесь интересно — здесь много эмоций, добрых, хороших, мне это как фотохудожнику интересно», — рассказал он корр. ТАСС.

Студент Морского технического университета Максим Резоренко пришел сюда, чтобы лучше познакомиться с устройством кораблей, которые он надеется проектировать после окончания вуза. «Было интересно прогуляться по палубам, посмотреть, как устроен корабль — по крайней мере, снаружи», — рассказал он.

"Пришла в первый раз — просто интересно, — рассказывает другая посетительница фестиваля, менеджер Анна Емельянова, — такие большие корабли, которые видели Арктику, льды — и тут на Неве. Интересно походить пофотографировать, и город видишь немного с другой стороны, более возвышенно. Хотим пройти все корабли пройти и сравнить, можно и целый день на это потратить".

Фестиваль ледоколов проходит в Петербурге с 2014 года. В 2017 году его программу посетило свыше полумиллиона человек. Гости мероприятия могут подняться на борт ледокольных судов, узнать их историю и характеристики. Задачей фестиваля является популяризация профессии моряка и рассказ о достижениях ледокольного флота России.