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В Петербурге буксиры исполнят вальс
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В Петербурге буксиры исполнят вальс 

Мир24 30 минут назад
Фото: Новости судостроения
В Санкт-Петербурге 29-30 апреля пройдет пятый Фестиваль ледоколов. Одним из обязательных пунктов программы станет традиционный «Вальс буксиров», передает РИА «Новости».
В фестивале примут участие ледоколы «Мудьюг», «Новороссийск», «Санкт-Петербург», «Крузенштерн», «Невская застава», а также побывать на борту исторического «Красина».
На всех действующих ледоколах в рамках обзорных экскурсий будет организовано бесплатное посещение открытых палуб.
Торжественная церемония открытия Фестиваля ледоколов состоится в воскресенье в 13 часов на набережной Лейтенанта Шмидта. «Вальс буксиров» пройдет в акватории Невы в 15.00.
В вечернее время для создания атмосферы праздника суда будут ярко освещены. В финале мероприятия состоится «Парад ледоколов», после чего ледоколы «Санкт-Петербург» и «Иван Крузенштерн» будут отбуксированы от причалов и попрощаются с участниками фестиваля протяжным гудком.
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