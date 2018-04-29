В Петербурге буксиры исполнят вальс

В Санкт-Петербурге 29-30 апреля пройдет пятый Фестиваль ледоколов. Одним из обязательных пунктов программы станет традиционный «Вальс буксиров», передает РИА «Новости»

В фестивале примут участие ледоколы «Мудьюг», «Новороссийск», «Санкт-Петербург», «Крузенштерн», «Невская застава», а также побывать на борту исторического «Красина».

На всех действующих ледоколах в рамках обзорных экскурсий будет организовано бесплатное посещение открытых палуб.

Торжественная церемония открытия Фестиваля ледоколов состоится в воскресенье в 13 часов на набережной Лейтенанта Шмидта. «Вальс буксиров» пройдет в акватории Невы в 15.00.

В вечернее время для создания атмосферы праздника суда будут ярко освещены. В финале мероприятия состоится «Парад ледоколов», после чего ледоколы «Санкт-Петербург» и « Иван Крузенштерн » будут отбуксированы от причалов и попрощаются с участниками фестиваля протяжным гудком.

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