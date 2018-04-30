В Петербурге открылся фестиваль ледоколов

В Санкт-Петербурге открылся единственный в мире Фестиваль ледоколов. Попасть на действующие суда-гиганты, пришвартованные на берегах Невы, может любой желающий. Главное — отстоять очередь.

Как пишут очевидцы в соцсетях, место в очередях люди занимали с самого утра. Те, кто приходят позже, вынуждены стоять по 3-5 часов, и зачастую просто не могут попасть на ледоколы и даже увидеть вблизи знаменитый «Вальс буксиров», в ходе которого корабли исполняют на воде сложные маневры.

Фестиваль собирает тысячи зрителей — в 2017 году их было около полумиллиона. Посетители могут подняться на борт любого судна и узнать его историю.

Для участия в фестивале в Петербург зашли действующие ледоколы «Мудьюг», « Иван Крузенштерн », «Санкт-Петербург», «Новороссийск» и ледокол «Невская застава», сообщает организатор фестиваля — петербургский комитет по развитию туризма.

Праздничная программа проходит на Английской набережной и набережной лейтенанта Шмидта.

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