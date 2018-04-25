Певца Шарля Азнавура госпитализировали в Петербурге

Певец Шарль Азнавур, которому в среду стало плохо во время репетиции перед концертом в Петербурге, 26 апреля покинет больницу города. Его доставят в Париж для дальнейшего лечения. Об этом ТАСС сообщили организаторы концертов французского шансонье.

Шарль Азнавур сейчас находится под капельницей в одной из больниц [Санкт-Петербурга]. Завтра утром он улетит в Париж, где продолжит лечение», — сказали организаторы, отметив, что медики пока не поставили диагноз певцу.

После концерта в Петербурге в программе Азнавура было запланировано выступление 28 апреля в Кремлевском дворце в Москве.

Концерт Азнавура должен был состояться в среду в БКЗ «Октябрьский», но во время репетиции певцу стало плохо, его госпитализировали, а мероприятие отменили. Концерт французского шансонье перенесли на год, на 9 апреля 2019 года, на него можно будет попасть по билетам на 25 апреля. Также их можно вернуть в кассы БКЗ или через сайты операторов, если речь идет об электронных билетах.