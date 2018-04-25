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Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге
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Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Санкт-Петербурге был госпитализирован 93-летний французский шансонье Шарль Азнавур, передает "Российская газета".
"Уважаемые зрители, концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста", — сообщается на сайте Большого концертного зала «Октябрьский», где 25 апреля 2018 года должен был пройти концерт Азнавура.
Артист был госпитализирован после того, как почувствовал недомогание. Как сообщает сайт НТВ.ru, концерт был отменен за час до начала. По словам организаторов выступления, выступление артиста состоится в России в апреле 2019 года.
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