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Переименование кремлевской башни и рождение «Марсельезы»
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Переименование кремлевской башни и рождение «Марсельезы» 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Мир сегодня чтит память тех, кто участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Дань уважения подвигу чернобыльцев отдает и «ВМ».
1658 год. 360 лет назад по указу царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля была переименована в Спасскую.
Построенная в 1491 году, она называлась Фроловской — через ее ворота проходила дорога, ведущая к церкви во имя святых Фрола и Лавра на Мясницкой улице. Новое имя башня получила в честь помещенного над воротами списка иконы Спаса Нерукотворного. Эту святыню, которая, по легенде, уберегла от чумы город Хлынов, доставили в столицу в 1648 году.
1792 год. Сегодня — день рождения одной из самых знаменитых революционных песен — «Марсельезы». Автор музыки — военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль, увлекавшийся на досуге композиторством и стихосложением, впервые представил свое творение на званом вечере у бургомистра Страсбурга. Вещица назвалась «Военный гимн Рейнской армии, посвященный маршалу де Люкнеру».
30 июля того же года Марсельский добровольческий батальон вошел в Париж с этой песней на устах. Вряд ли автор предполагал тогда, что его произведение станет гимном Великой французской революции.
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