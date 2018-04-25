Ещё
Группа Gipsy Grai зажгла по-цыгански на «Площади Согласия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Группа Gipsy Grai зажгла по-цыгански на «Площади Согласия» 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
25 апреля в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила группа Gipsy Grai.
Коллектив Gipsy Grai совмещает этнические балканские мотивы с цыганским рок-н-роллом. В группе пять участников: вокалист Владимир Педасов (Богданов), флейтистка Джетала Кнедлик, гитарист Адик Буздыханов, барабанщик Олег Воробьев и бас-гитарист Никита Вертлин. Танцевальную поддержку в этот вечер им обеспечила Земфира Богданова.
Оценивали молодых музыкантов мэтры отечественного шоу-бизнеса — гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов, режиссер Александр Левшин, певица Маша Кац и музыкальный продюсер Марина Калиниченко.
Жюри, как когда бы то ни было, с трудом находило в исполнении участников что-либо, за что можно покритиковать, на что обратить внимание и посоветовать исправить, — ведь они здесь для этого. Потому что такого зажигательного «цыганского» драйва на проекте еще не было.
Выступление музыкантов продолжилось энергичными песнями о любви — «Камлы» и «Сандала». Жюри едва усидело на месте, когда Земфира Богданова зажигательно танцевала с бубном.
— Я представила, что было бы без вас, — обратилась к танцовщице Маша Кац. — В вас самой столько музыки, это невероятно. Коллектив очень выигрывает от вашего присутствия!
— Земфира блестяще танцует, — согласилась Марина Калиниченко. — Дайте ей еще и спеть. Где вы учились этому искусству?
— В общем-то, нигде. С самого детства из поколения в поколение мы танцуем и поем, — ответила девушка.
Дмитрий Четвергов заметил, что гитарист Адик играет сложные аккорды, хотя пока на сто процентов не использует свой инструмент. Он посоветовал ему сделать игру еще более насыщенной.
Эфир пролетел на одном дыхании. После финальных композиций своими впечатлениями поделился и руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы», соавтор проекта «Площадь Согласия» Игорь Настенко.
— Несмотря на легкость и драйв на площадке, мне в голову лезут трагические картины, — неожиданно для всех сказал он. — Может, это потому, что, несмотря на все горести, которые за века пережил цыганский народ, люди сохранили дух и силы двигаться вперед. Они всегда находят время для безудержного веселья. В этом их спасение и большая тайна. Поэтому в этой музыке что-то мистическое.
Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 по средам в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва». Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я против философии жирных деток». Откровения Игоря Сандлера
Глоток свежего ритм-н-блюза на «Площади Согласия»
Раздвигая границы времен. На «Площади Согласия» — группа SEPTERIA
Александр Кушнир: Рокеры в нашей стране асоциальны
Вечерняя Москва: последние новости
Переименование кремлевской башни и рождение «Марсельезы» Анна Банщикова: Гламур всем надоел Берегите пятки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юрий Яковлев: любимую женщину я не уступил бы!2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Киноляпы, которые никто не замечал
Как уходили знаменитости9
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение