Группа Gipsy Grai зажгла по-цыгански на «Площади Согласия»

25 апреля в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила группа Gipsy Grai.

Коллектив Gipsy Grai совмещает этнические балканские мотивы с цыганским рок-н-роллом. В группе пять участников: вокалист Владимир Педасов (Богданов), флейтистка Джетала Кнедлик, гитарист Адик Буздыханов, барабанщик Олег Воробьев и бас-гитарист Никита Вертлин. Танцевальную поддержку в этот вечер им обеспечила Земфира Богданова.

Жюри, как когда бы то ни было, с трудом находило в исполнении участников что-либо, за что можно покритиковать, на что обратить внимание и посоветовать исправить, — ведь они здесь для этого. Потому что такого зажигательного «цыганского» драйва на проекте еще не было.

Выступление музыкантов продолжилось энергичными песнями о любви — «Камлы» и «Сандала». Жюри едва усидело на месте, когда Земфира Богданова зажигательно танцевала с бубном.

— Я представила, что было бы без вас, — обратилась к танцовщице Маша Кац. — В вас самой столько музыки, это невероятно. Коллектив очень выигрывает от вашего присутствия!

— Земфира блестяще танцует, — согласилась Марина Калиниченко. — Дайте ей еще и спеть. Где вы учились этому искусству?

— В общем-то, нигде. С самого детства из поколения в поколение мы танцуем и поем, — ответила девушка.

Дмитрий Четвергов заметил, что гитарист Адик играет сложные аккорды, хотя пока на сто процентов не использует свой инструмент. Он посоветовал ему сделать игру еще более насыщенной.

Эфир пролетел на одном дыхании. После финальных композиций своими впечатлениями поделился и руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы», соавтор проекта «Площадь Согласия» Игорь Настенко.

— Несмотря на легкость и драйв на площадке, мне в голову лезут трагические картины, — неожиданно для всех сказал он. — Может, это потому, что, несмотря на все горести, которые за века пережил цыганский народ, люди сохранили дух и силы двигаться вперед. Они всегда находят время для безудержного веселья. В этом их спасение и большая тайна. Поэтому в этой музыке что-то мистическое.

Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 по средам в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» . Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!

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