РАН сделает подборку научных фильмов для показа в прайм-тайм

Российская академия наук поддержала инициативу о показе на федеральных телеканалах в прайм-тайм научно-познавательных фильмов.

«Инициатива Заксобрания Санкт-Петербурга по внесению изменений в Федеральный закон о РАН была рассмотрена комиссией РАН по борьбе с лженаукой и единодушно поддержана», — сказано в письме.

«В работе над законопроектом для нас крайне важно мнение академиков РАН, и я благодарен комиссии за высокую оценку нашей инициативы. Совместно с учёными мы сможем выработать стандарты и критерии для отбора научно-познавательных фильмов, которые достойны показа по государственным телеканалам», — сказал «Парламентской газете» Александр Тетердинко.

По его словам, рассмотреть инициативу депутаты Заксобрания планируют в июне.

Ранее «Парламентская газета» писала, что единоросс подготовил проект закона о необходимости для федеральных каналов еженедельно выделять по 120 минут эфирного времени в прайм-тайм на трансляции научных телепередач, созданных при поддержке Российской академии наук.

Тетердинко хочет обязать бесплатно предоставлять эфирное время (в промежутках с 18:00 до 23:00 по рабочим дням и с 14:00 до 23:00 на выходных) телепрограммам, «направленным на распространение научных знаний и повышение престижа науки, созданным при поддержке и участии РАН».

Тетердинко уверен, что принятие законопроекта позволит не только поднять интерес к науке у массового зрителя, но и станет стимулом к производству собственной телепродукции Российской академии наук.

«Передачи, одобренные авторитетными учёными, послужат противовесом для бесконечных «битв экстрасенсов» и лженаучных фильмов», — отметил парламентарий.