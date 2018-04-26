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РАН сделает подборку научных фильмов для показа в прайм-тайм
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РАН сделает подборку научных фильмов для показа в прайм-тайм 

Парламентская газета 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Российская академия наук поддержала инициативу о показе на федеральных телеканалах в прайм-тайм научно-познавательных фильмов.
Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Парламентской газеты») автор законопроекта, глава фракции «Единая Россия» в Заксобрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко получил от главы комиссии РАН по борьбе с лженаукой, академика Евгения Александрова.
«Инициатива Заксобрания Санкт-Петербурга по внесению изменений в Федеральный закон о РАН была рассмотрена комиссией РАН по борьбе с лженаукой и единодушно поддержана», — сказано в письме.
«В работе над законопроектом для нас крайне важно мнение академиков РАН, и я благодарен комиссии за высокую оценку нашей инициативы. Совместно с учёными мы сможем выработать стандарты и критерии для отбора научно-познавательных фильмов, которые достойны показа по государственным телеканалам», — сказал «Парламентской газете» Александр Тетердинко.
По его словам, рассмотреть инициативу депутаты Заксобрания планируют в июне.
Ранее «Парламентская газета» писала, что единоросс подготовил проект закона о необходимости для федеральных каналов еженедельно выделять по 120 минут эфирного времени в прайм-тайм на трансляции научных телепередач, созданных при поддержке Российской академии наук.
Тетердинко хочет обязать бесплатно предоставлять эфирное время (в промежутках с 18:00 до 23:00 по рабочим дням и с 14:00 до 23:00 на выходных) телепрограммам, «направленным на распространение научных знаний и повышение престижа науки, созданным при поддержке и участии РАН».
Тетердинко уверен, что принятие законопроекта позволит не только поднять интерес к науке у массового зрителя, но и станет стимулом к производству собственной телепродукции Российской академии наук.
«Передачи, одобренные авторитетными учёными, послужат противовесом для бесконечных «битв экстрасенсов» и лженаучных фильмов», — отметил парламентарий.
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