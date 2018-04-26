«Про зины лучше не читать, а пойти и сделать». Что приготовил «Граунд зин фест»

В галереях-мастерских «Граунд», входящих в объединение «Выставочные залы Москвы», пройдет международный фестиваль «Граунд зин фест», где будут представлены лучшие микроиздательства и независимые рекорд-лейблы России и зарубежья.

Корреспондент портала Москва 24 встретился с кураторами и участниками фестиваля и узнал, зачем в эпоху интернета нужна малотиражная печатная продукция.

Феномен зин-культуры Саша Маршани, куратор книжной программы: Истоки зинов следует искать в малотиражных изданиях 1920-х годов, которые выпускали авангардисты: футуристы и дадаисты. Сам термин «зин» появился в среде поклонников научной фантастики в 1940-е, затем в 1970-е термин в панк-среде начал развиваться в формате фэнзинов. Тогда произошел бум из-за появления ксерокопирующей техники. Потом все это ушло и наступил новый этап.

Теперь издатели владеют абсолютно всеми техниками печати, есть миллион возможностей того, как это делать. Субкультурная составляющая зинов давно исчезла. Безусловно, до сих пор есть большое количество музыкальных комьюнити в панк-среде, хардкор-среде. Но все равно это ушедший формат, потому что сейчас у всех есть интернет.

Говоря о зинах в современном понимании, мы говорим об арт-самиздате, книгах художников, малотиражных изданиях. Это та сфера, которая в России в принципе не развивалась, не присутствовала. Были попытки это дело продвигать в 1990-е, 2000-е годы, когда выходили независимые журналы. Сейчас уже новый виток пост-интернета, когда от зинов остается только эстетическая форма. На фестивале будут представлены не только зины. Будут представлены книги, журналы, художники, фотографы, институции, которые сами издают что-то.

Марта Руказенкова, куратор музыкальной программы фестиваля: В данном случае мы называем зином не только печатный носитель. В случае с музыкальной программой — это, скорее, объединение лейблов или, в более широком смысле, это может быть один-два человека, которые издают музыку. Это может быть просто флешка или диск без обложки — печатная составляющая не является обязательным условием участия. Например, Fancy Music, который вполне себе лейбл-лейбл с большими тиражами и серьезным подходом.

Отбор участников Саша Маршани: Непосредственно через форму, опубликованную в интернете, нам пришло примерно 50 заявок, и еще отдельные заявки люди писали напрямую кураторам или в группы фестиваля в соцсетях. И еще некоторым мы сами отправили личные приглашения.

Главный критерий отбора — это должна быть законченная работа. Было много заявок с дизайн-презентациями несуществующих вещей. Такие вещи отбраковывались просто по той причине, что их нет.

Марта Руказенкова: В принципе, интересная подборка получилась, не классическая, очень разношерстная. Например, интересный лейбл из Нальчика будет представлен: они издают этническую музыку и прочитают лекцию про традиционную музыку в контексте современного искусства.

Зачем это все, когда есть интернет Дмитрий Васильев , создатель журнала «Независимая электронная музыка» и одноименного подкаста: В какой-то момент я встал перед проблемой того, что мне не хватает физических и временных ресурсов продолжать публиковать зин, который я издавал. Я понял, что время поменялось, и конвертировал журнал в формат подкаста, потому что мог делать это более регулярно (раз в неделю), и это было более мобильно и удобно для людей. Кроме того, в свое время, в 1990-х, я находился под сильным влиянием радиопередач, которые тогда появились в большом количестве, когда уже не было особой цензуры, но была существенная государственная поддержка каналов. Тогда по радио можно было услышать все что угодно: абсолютно любую музыку, совершенно необычную. И по тем временам, в отсутствие интернета, это было невероятно ценно. Потом, к сожалению, ситуация поменялась, и все эти передачи заглохли.

Но в эпоху интернета у нас появилась противоположная проблема: не нехватка информации, а наоборот — переизбыток. Снова возникла необходимость в таких радиопередачах. Знаю по дальнейшему фидбэку: когда люди просто не в состоянии ориентироваться в потоке информации, им нужен человек, который мог бы сказать, что есть это, есть то, и дать в сжатом виде послушать и сделать какой-то вывод. В этом и заключалась идея подкаста.

Что касается печатных изданий, книга «Viva Italia» стала продолжением моей журнальной истории. У меня есть идеи для новых просветительских проектов, связанных с этой книгой, хочу это развивать. Сейчас я делаю серию презентаций в Москве, каждую из которых сопровождаю концертами, привожу итальянцев, которые здесь никогда не были и вряд ли когда-то еще смогут приехать.

Сейчас большая часть движения и музыкальной активности происходит в интернете, в цифровом формате. Это не хорошо и не плохо, это просто так есть. И это не означает, что лейблы, которые что-то выпускают на физических носителях, уходят в историю. Они продолжают занимать свои ниши. Есть замечательные лейблы, как, например, Nazlo Records, которые вообще издают музыку на каких-то катушках, экзотических каких-то вещах. Для того, чтобы их послушать, нужно заморочиться, целая проблема. И, тем не менее, вот он есть, и при желании можно послушать.

Саша Маршани: В эпоху интернета, мне кажется, еще важный момент, что традиционные лейблы выполняют функцию не только донесения, но и сохранения информации. Как раз то, что производится в виде, как вы сказали, артефактов. Никто не может гарантировать существование интернета вечно, может произойти все, что угодно. Но когда есть некий материальный объект, это имеет большую ценность.

Марта Руказенкова: У нас некоторое время назад был импровизированный круглый стол с людьми, которые делают лейблы Kota Records, «Топот». И тоже встал вопрос: зачем в эпоху интернета нужно выпускать что-то? Все немножко грустно посмеялись и сказали, что группка одних любителей делает продукцию для группки других любителей. Но все же: ты можешь даже купить винил, не имея проигрывателя. Ты можешь послушать тот же трек в интернете, но тебе приятно обладать артефактом.

О подъеме зин-культуры в России Саша Маршани: Безусловно, подъем есть. Главная задача изданий сейчас состоит в том, чтобы глубже погружаться в тематику, не брать по верхам. А задача таких сообществ и людей, как мы — именно объединять этих людей и давать понять, что это не существует разрозненно, а что это существующая ниша, которая может жить, живет и постоянно эволюционирует.

Параллельно нашему фестивалю будет проходить «Фотобукфест». Он начнется чуть раньше, но он будет идти дольше. Его организует «Люмьер». У них еще более узкая специфика — исключительно фотографическая, фотокниги. В Европе крупнейших фестивалей фотокниги как минимум пять. Если брать США, там в каждом штате проходят фестивали арт-книги. В Японии выпускаются сотни, тысячи зинов для любого сообщества. Журналы есть для любителей абсолютно всего, настолько хорошо это там развито. И все это печатные журналы. Мы же пока в начале пути, но скачок большущий за год произошел.

Катерина Савина, продюсер фестиваля: Еще важна образовательная функция, которую мы немножко на себя берем. Мы, например, ездили в этом году во Владикавказ. У нас была почти трехнедельная резиденция, и мы знакомили ребят с Северного Кавказа с возможностями. Мы привозили принтеры, ездили в горы, делали вместе с ними их проекты. И они были поражены тем, что в принципе возможно в таком формате выступить.

Саша Маршани: Да, есть интересующиеся люди, и важно было донести до них, что вообще возможно производить такие вещи. Мы попытались посеять это, и нам удалось, посеялось. За прошедшие четыре месяца один из участников из Дагестана начал сам вести свой кружок лекционный, он погрузился в эту тематику, тоже стал приглашать людей.

Катерина Савина: У нас есть своя типография в галерее с оборудованием, которое мы приобретаем в рамках фестиваля, дальше мы как-то поддерживаем этот процесс. У нас есть художники, которые у нас печатают зины. Организации, которые занимаются подобным, появляются, разрастаются, мы можем на глазах это наблюдать. Мы тоже выполняем такую задачу, привозим много иностранцев. Качественный обмен, качественный подъем.

Саша Маршани: Говоря про фидбэк после прошлого фестиваля. Приезжало, например, издательство из Франции Lendroit Éditions. У них ежегодно выходит подборка из 10 минизинов разного рода художников. Как правило, работают с разными странами. Выбирают какую-нибудь страну и представляют срез авторов. Они обратились ко мне, и я сделал подборку того свежего, что крутится не только в Москве. Одного участника из Дагестана издали, из Петербурга, из Самары. И я думаю, что фидбэк после этого фестиваля будет гораздо больше.

С полной программой и участниками фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте организаторов. Дополнительная информация — на странице фестиваля в Facebook.

Адреса:

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