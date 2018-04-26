Ещё
Хавьер Бардем присоединился к звездам, защищающим Вуди Аллена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавьер Бардем присоединился к звездам, защищающим Вуди Аллена 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Не всех звезд Голливуда, обвинённых в домогательствах и изнасиловании, ждала участь изгнанных из индустрии Кевина Спейси и Харви Вайнштейна. У Вуди Аллена, например, нашлось немало защитников, которые выступили на стороне знаменитого режиссера после скандала, связанного с делом его приемной дочери. Хавьер Бардем оказался тем, кто защищает Вуди.
Актер дал интервью французскому изданию Paris Match, где заявил, что принимает сторону Вуди Аллена. «Я просто в шоке от того, что происходит. Он был признан невиновным во время слушаний в Нью-Йорке и Коннектикуте в 2007. И с тех самых пор юридически ничего не изменилось. Если бы существовали реальные доказательства вины Вуди Аллена, то я немедленно бы прекратил с ним работу, но их нет», — говорит Бардем. Напомним, что актер снимался у Аллена в картине «Вики Кристина Барселона» в 2008 году, где и закрутил роман со своей нынешней женой Пенелопой Крус. Так что Аллену Хавьер обязан не только удачной ролью, но и своим браком.
Бардем также отметил, что его самого вырастили сильные женщины и он уважает тех, кто защищает себя, однако ситуация с движением #Metoo очень неоднозначна. «У меня складывается ощущение, что сегодня мужчины и женщины находятся по разные стороны баррикад. Это очень плохой пример для подрастающего поколения, ведь смысл не том, чтобы быть друг против друга, а в том, чтобы быть вместе», — добавил он. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Шоураннер «Древних» обещает «совершенно новые» отношения Клауса и Кэролайн в 5 сезоне Фото: Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Том Холланд и Марк Руффало на ивенте «Мстителей: Война бесконечности» в Шанхае Звезды One Direction обсуждают возможность воссоединения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юрий Яковлев: любимую женщину я не уступил бы!2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости10
Киноляпы, которые никто не замечал
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение