Хавьер Бардем присоединился к звездам, защищающим Вуди Аллена

Не всех звезд Голливуда, обвинённых в домогательствах и изнасиловании, ждала участь изгнанных из индустрии Кевина Спейси Харви Вайнштейна . У Вуди Аллена, например, нашлось немало защитников, которые выступили на стороне знаменитого режиссера после скандала, связанного с делом его приемной дочери. Хавьер Бардем оказался тем, кто защищает Вуди.

Актер дал интервью французскому изданию Paris Match, где заявил, что принимает сторону Вуди Аллена. «Я просто в шоке от того, что происходит. Он был признан невиновным во время слушаний в Нью-Йорке и Коннектикуте в 2007. И с тех самых пор юридически ничего не изменилось. Если бы существовали реальные доказательства вины Вуди Аллена, то я немедленно бы прекратил с ним работу, но их нет», — говорит Бардем. Напомним, что актер снимался у Аллена в картине «Вики Кристина Барселона» в 2008 году, где и закрутил роман со своей нынешней женой Пенелопой Крус . Так что Аллену Хавьер обязан не только удачной ролью, но и своим браком.

Бардем также отметил, что его самого вырастили сильные женщины и он уважает тех, кто защищает себя, однако ситуация с движением #Metoo очень неоднозначна. «У меня складывается ощущение, что сегодня мужчины и женщины находятся по разные стороны баррикад. Это очень плохой пример для подрастающего поколения, ведь смысл не том, чтобы быть друг против друга, а в том, чтобы быть вместе», — добавил он. попкорнnews