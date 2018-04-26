Сабине Шорман станет новым генеральным директором documenta

После шестимесячных поисков на пост генерального директора выставки documenta, проходящей раз в пять лет в Касселе с 1955 года, назначена Сабине Шорман — она будет работать в тесном сотрудничестве с временным директором Вольфгангом Ортмайером и полностью примет все дела осенью 2018 года. Шорман, выбранная из 54 кандидатов, переедет в Кассель из Ганновера, где она возглавляла два крупнейших художественных фонда Северной Германии — фонд банка Sparkasse Нижней Саксонии и фонд страховой компании VGH. Предполагается, что ее назначение поможет преодолеть прошлогодний бюджетный кризис и финансовый скандал, связанные с проведением documenta 14. При бывшем генеральном директоре Аннетте Куленкампф дефицит бюджета составил $6,3 млн и подорвал общественное доверие к выставке. Сабине Шорман уже заявила о желании улучшить имидж «Документы» и обеспечить ей максимально возможную поддержку без вмешательства в творческие вопросы. Однако события, связанные с финансовым скандалом и сменой управляющей команды documenta затормозили подготовку к следующей выставке, намеченной на 2022 год и до сих пор не имеющей утвержденного художественного руководителя.

Источник: artnet