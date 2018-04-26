Картины из рыбьей кожи и десертное шоу под звуки эрху

Выставка-ярмарка работ декоративно-прикладного искусства «Хабаровск — город мастеров» пройдет в краевом центре 28-30 апреля. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», самобытные творения на территории легкоатлетического комплекса представят более 350 участников.

— Мероприятие приурочено к 160-летию краевой столицы, в честь этого мы решили создать на творческой площадке настоящий город, с дворами и улицами. На импровизированных аллеях и бульварах будут находиться около 180 локаций с работами участников, мастер-классами, фотозонами, — рассказала заместитель директора городского Центра по организации городских культурно-массовых мероприятий Наталья Абросимова.

Мероприятие, которое проводится в Хабаровске уже девятый год, станет еще более масштабным, впервые в нем будут принимать участие представители шести городов, таких как Одесса, Благовещенск, Амурск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. Также ярмарку посетят представители Фуюаня.

— Китайские мастера будут демонстрировать уникальные декоративные предметы: картины из рыбьей кожи, фигурки из корней деревьев. Непередаваемые эмоции у гостей вызовет звучание народных китайских инструментов эрху и сона, — рассказала главный специалист Управления культуры администрации города Хабаровска Мария Князева

Традиционные мастер-классы впервые будут проходить на сценических площадках. Посетителям удастся окунуться в детали профессионального визажа, нюансы приготовления десертного шоу, узнать азы создания профессиональных причёсок и дизайна костюмов, тонкости постановки танцев.

На выставке будут представлены работы в различной технике декоративно-прикладного искусства: поделки из бумаги, бисера, былинок и высушенных цветов, соломки, теста, яичной скорлупы, а также флористика, художественная резьба по дереву, лепка, квиллинг, валяние, керамика, вышивка, батик, вязание крючком, украшение из полудрагоценных камней, бронзовое литье, изделия из стекла.

Одна из участниц выставки-ярмарки, комсомольчанка Екатерина Ищейкина рассказала, в чем уникальность ее направления деятельности.

— Я уже около 9 лет изготавливаю народные куклы-обереги. И если куклы, созданные исключительно по народным традициям, представляют собой лишь историческую ценность, которую можно увидеть в музеях, то изделия, которые создаются с использованием современных дорогих тканей и новых приемов, очень востребованы, — поделилась директор мастерской «Бабмаша» Екатерина Ищейкина. — Само же мероприятие для меня представляет особое значение. Оно позволяет показать свои возможности, получить новых клиентов, а также познакомиться и обменяться опытом с другими мастерами.