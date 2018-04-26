«Фиолетовый» сквер в Комсомольске украсит «хозяин тайги»

В Комсомольске-на-Амуре продолжается благоустройство общественных пространств. В субботу, 26 апреля, в сквере возле гостиницы «Амур», которому горожане дали название «фиолетовый», появится новый арт-объект, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что прошлом году сквер был реконструирован по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». При его благоустройстве, впервые на Дальнем Востоке, был применён декоративный штампованный асфальт, выкрашенный в фиолетовый и оранжевые цвета. Также в сквере было обновлено освещение, появились лавочки и две скульптуры.

Сейчас автор скульптур завершает работу над третьим арт-объектом для «фиолетового» сквера — амурским тигром. В субботу состоится его торжественное открытие.

— Примечательно то, что эта скульптура — подарок горожанам от гостиницы «Амур». Она изготовлена на спонсорские деньги. Малый и средний бизнес в последнее время стремится внести свой вклад в благоустройство города. В другом сквере, например, предприниматель установил за свой счёт точку wi-fi, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.