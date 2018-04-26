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Омская мэрия решила отметить Международный день цыган
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Омская мэрия решила отметить Международный день цыган 

АиФ-Омск 32 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
29 апреля в 12.00 в Омском Доме дружбы состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню цыган. Как сообщает омская мэрия, организатором мероприятия выступит местная национально-культурная цыганская автономия «Ромэн».
«Этот концерт мы посвящаем Международному дню цыган, который отмечается в апреле, — отметил Андрей Кулинич, руководитель местной национально-культурной цыганской автономии «Ромэн». — Для гостей нашего мероприятия мы подготовили уникальную программу, которая будет состоять из цыганских народных песен и танцев, романсов и зажигательных номеров. Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу цыганского праздника».
На сцене Дома дружбы выступят шоу группа «Золотая струна», ансамбль народной песни «Услада» и ансамбль из Санкт-Петербурга «Вэнгали».
Отметим, что Международный день цыган отмечают с 1971 года. Праздник показывает стремление к единству народа, не имеющего территориальной целостности.
Добавим, что всего в России проживает около 220 тыс. цыган, из них — 1250 в Омске.
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