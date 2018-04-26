Омские НКО получат финансовую поддержку

Некоммерческие организации, предложившие интересные проекты для омской молодежи, получат средства на их реализацию. Отбор на предоставление субсидий прошли НКО, ведущие работу в сферах молодежной политики. Общий объем выделенных денежных средств составил 1 млн рублей.

В конкурсе приняли участие 16 детских и молодежных общественных объединений Омской области. Из них 11 районных (Любинский, Тарский, Кормиловский, Азовский, Большеуковский, Калачинский, Москаленский, Полтавский) и 5 городских.

Денежные средства в сумме от 25 000 до 150 000 рублей будут направлены на проведение молодежных мероприятий по таким направлениям, как патриотическое и экологическое воспитание, туризм, поддержка деятельности студенческих отрядов и волонтерских объединений, пропаганда здорового образа жизни. В этот перечень также входят мероприятия для молодых семей, поддержка и развитие движения КВН.

Одним из условий предоставления субсидий является включение НКО в областной реестр детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. На сегодня реестр насчитывает 23 таких объединений. При этом за 2017 и 2018 годы количество организаций, включенных в него, увеличилось в 5 раз.