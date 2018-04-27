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В Челябинске «первомай» отметят джазовым шествием с композициями Армстронга и бесплатным глинтвейном
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В Челябинске «первомай» отметят джазовым шествием с композициями Армстронга и бесплатным глинтвейном 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
1 мая Ассоциация малой энергетики Урала и группа компаний «МКС» устроят в Челябинске джазовое шествие. Участники флешмоба пройдут по Кировке под легендарные джазовые композиции Армстронга, Эллингтона и других известных джазменов. В качестве музыкантов пригласили мастеров «Уральского мелодиона» и духовой оркестра из Озерска. По традиции шествие возглавит символ Челябинска — верблюд. Кстати чтобы зарядиться хорошим настроением, перед началом движения всех желающих бесплатно угостят паэльей и безалкогольным глинтвейном.
— Джаз стирает границы между людьми и создает атмосферу взаимопонимания и терпимости. Джаз — это вектор свободы выражения мнений, — говорит директор Группы компаний «МКС», большой поклонник джаза Максим Загорнов. — Именно поэтому мы решили, что именно такой формат — джазового стрит-парада — хорошо впишется в концепцию Первомая и станет символом единения людей.
Отметим, что энергетики решили совместить День труда с Международным днем джаза, который будет отмечается 30 апреля. Сбор на первомайский флешмоб назначили на 10:00 на Кировке возле «Челябинск-СИТИ». Через полчаса колонна направится в сторону площади Революции, а потом вернется обратно.
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