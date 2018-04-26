Готовимся к 9 Мая: звуковую рекламу на Алом Поле услышали даже в ЮУрГУ

В Челябинске аудиореклама «накрыла» всё Алое Поле. Жители близлежащих домов и отдыхающие пожаловались на слишком громкий звук. В рекламном агентстве попросили набраться терпения.

Динамик для звуковой рекламы закреплён на столбе на Свердловском проспекте ближе к улице Коммуны. Но слушать объявления приходится не только тем, кто стоит на остановках. Громкие речи и резкие звуки стали долетать до всех уголков Алого Поля.

Челябинец Георгий Акмен прогулялся по скверу и записал на видео «звуковое насилие».

— Аудиореклама в общественных местах уродует город. С гостями негде погулять. Я привожу музыкантов с концертами — приходится обходить Алое Поле и Кировку стороной, чтобы избежать культурного шока. Хватит уже, — написал в соцсетях Георгий.

В рекламном агентстве «Стритрадио» заявили, что повышенный уровень громкости был только во время тестирования оборудования.

— Организаторы акции «Бессмертный полк» обратились к нам с просьбой обеспечить звуковое сопровождение для создания атмосферы на 9 Мая, — объяснил руководитель проекта «Стритрадио» Эдуард Трифонов. — Мы проводили тестирование оборудования, чтобы в праздничный день включить песни военных лет.

Эдуард Трифонов признался, что в дни тестирования динамиков жалоб от челябинцев поступает много.

— Мне приходили сообщения от людей, находящихся возле ЮУрГУ, потому что слышно было даже там, — рассказал Эдуард Трифонов. — Но надо понимать, что у оборудования для звуковой рекламы есть и социальная функция. Например, к нам обращались сотрудники МЧС с просьбами оповестить горожан о включении сирен.

По словам Эдуарда Трифонова, в обычные дни динамик работает даже тише норматива.

— Алое Поле поделено на секторы. Там есть много тихих зон — это всё, что идёт вдоль улицы Красной, территория возле Дворца пионеров и аллея пионеров-героев, — добавил Эдуард Трифонов.

В рекламном агентстве предупредили, что до 9 Мая пройдёт ещё несколько тестирований оборудования, поэтому отдыхающим нужно запастись терпением.

На громкую аудиорекламу челябинцы жалуются регулярно. В 2016 году громкий звук стал мешать отдыхающим в парке культуры и отдыха имени Гагарина. Они посетовали на то, что обращения ни в рекламную компанию, ни в саму администрацию результата не дают. В рекламном агентстве утверждали, что работают исключительно в рамках закона.

В сентябре 2017 года челябинцы пожаловались на перекрикивающую всё трансляцию радио по громкоговорителям около ЮУрГУ. Оказалось, что громкоговорители, которые висят на столбах около ЮУрГУ, к самому университету не имеют никакого отношения. Колонками занимается рекламное агентство «Азбука». Директор компании Эдуард Трифонов пояснил, что шла настройка системы оповещения для обеспечения безопасности города — она транслирует не только музыку и рекламу, но и информацию от МЧС.