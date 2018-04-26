Выпить кофе с… Пастернаком

Оригинальный формат «Кофе с…», придуманный и презентованный на днях Посольством Италии в России, по плану превратится в череду интересных тематических встреч, объединяющих всех, кто интересуется культурой двух государств.

На первой встрече таких людей собралось немало. Обстановка была удивительной, кофе — вкусным, но самое главное — в стенах уютного итальянского посольства в Денежном переулке звучали дивные стихи Пастернака. Точнее — Юрия Живаго.

Поразительно, но за годы, прошедшие со дня смерти Пастернака , поменялось, кажется, абсолютно все — во всяком случае в России: другой стала страна и даже, отчасти, ее климат, строй, песни и мода, движение на улицах и мысли в головах, зимой частенько не бывает снега, весной — тепла. А Пастернак остался неизменно современным — его стихи написаны будто вчера, чувства обострены до предела, спектр эмоций — близок и понятен. И в Денежном переулке, в недавно отреставрированном итальянцами особняке Берга, мимо которого Пастернак проходил не раз, собрались все, для кого написанное Борисом Леонидовичем когда-то было, остается и будет важным и чувственным коктейлем, жизнь без которого, возможно, и не потеряет смысла полностью, но явно станет пресной: потомки поэта, литераторы и филологи, писатели, актеры, журналисты и ученые.

История публикации знаменитого ныне на весь мир «нобелевского» романа Бориса Пастернака сегодня всем известна. Соответственно, ясна и роль в этом Италии: «Доктор Живаго» был издан именно там. Таким образом, имя Пастернака навсегда связано литературную жизнь двух стран — солнечной Италии и через много что прошедшей России. Но то, что произошло сейчас, придает этим отношениям новую окраску: в Италии отдельным изданием выходит в свет книга стихов Юрия Живаго — как все мы помним, собранных по сути в отдельную главу в конце романа. Именно на презентацию сборника «Le poesie di Jurij Zivago» в новом переводе Клары Страды-Янович и пригласили гостей на «Кофе с Пастернаком» Посол Италии господин Паскуале Терраччано и госпожа Карен Лоуренс Терраччано.

Итальянцы — люди солнца, они умеют устраивать праздники. И хотя книга стихов Живаго-Пастернака серьезна и по определению не может вызывать улыбки, настроение у всех присутствующих было солнечным.

Открыл встречу Посол Италии господин Паскуале Терраччано. Надо сказать, что хотя практически все в зале владели итальянским, приветственную речь господин Посол произнес на русском языке, что для него пока не просто. Этот жест, подчеркивающий уважение дипломата к собравшимся и русской культуре, не оценить было невозможно. Господин Посол рассказал о новом формате встреч, выразил радость и удовлетворение от того, что проект начал осуществляться и передал слово директору Итальянского института культуры в Москве. Ольга Страда в России хорошо известна как человек, невероятно много сделавший в области российско-итальянских гуманитарных связей. Да и кому как не ей было рассказывать о книге, переведенной ее мамой, Кларой Страдой-Янович, и снабженной ее же предисловием. Да и вся семья Ольги плотно связана с историей «Доктора Живаго». Именно отец Ольги, известный знаток русской литературы и славист Витторио Страда, писал о Пастернаке, дважды встречался с поэтом на его даче в Переделкине и получил от него поручение передать взявшемуся за издание романа Фельтринелли, чтобы тот не верил телеграммам поэта, якобы запрещавшим публиковать книгу в Италии: Пастернак был вынужден отправлять их под нажимом Союза писателей, но сам хотел, чтобы роман непременно вышел. Интересно и ярко говорила и о романе, и отдельно о стихах Юрия Живаго поэтесса, филолог и переводчица Ольга Седакова . Она сказала, что идея выпустить эти стихи отдельным изданием ей нравится, и объяснила, почему.

— Их печатали отдельно и у нас в различных альманахах, но в контексте романа они производят совсем другое впечатление, — объясняла она. — И только из сопоставления прозаической и поэтической частей книги мы понимаем, что «Доктор Живаго» — это роман о жизни поэта.

Но как же так? Ведь Живаго — доктор, и жизнь свою он посвящает медицине, в стихах же он преподносится как явный дилетант! Но Ольга Седакова объяснила и этот парадокс:

— Юрий Живаго был лишен общения с литературными собратьями, у него не было никакого писательского окружения, он был вне литературного процесса, тогда как сам Пастернак в нем участвовал. Но в зрелом возрасте Борис Леонидович понял, скажем так, тщету литературной жизни, ощущал, что настоящее творчество возможно лишь в стороне от нее — только так можно коснуться важного. И новизна романа, о которой говорил и сам Пастернак, была не в его форме, а в позиции автора: он изобразил в докторе Живаго доктора всего Живого; он писал то, что должно было врачевать мироздание… Ну а что же стихи? Они звучали. По-русски — в исполнении актрисы Ольги Кабо , для которой, по ее словам, встреча с потомками Пастернака стала потрясением, и по-итальянски — в исполнении актера Антонио Виллани. И оба варианта были очень… пастернаковскими.

… Издание романа Пастернака стало, как известно, колоссальным событием. В почившей в бозе стране СССР момент его выхода в свет стал точкой «передела» и мерилом нравственности. Жизнь разделила литературную среду страны на «до» и «после» этой книги во всех смыслах, поскольку многим велела определиться — с кем вы, собственно, «мастера культуры». Пастернак отказался от Нобелевской премии, подвергся на родине настоящей гражданской казни, и умер несправедливо рано, сожженный тяжелой болезнью и бесконечно мучительной нервотрепкой. Как удивился бы он, наверное, узнав, как читают и почитают его роман сегодня, и как порадовался бы выходу книги стихов своего героя, доктора, перевернувшего сознание миллионов… И этому были рады все — не в одной стране, а в двух. Он сладок, кофе по утру — с незабвенным Пастернаком.