Чемодан денег и вагон проблем

Омские следователи разобрались в истории о хищении чемодана с 39 миллионами рублей. Деньги были украдены у бортпроводницы, которая обещала знакомому перевезти наличные в столицу.

Как выяснилось, злоумышленники тщательно готовили нападение. Наружная

слежка за стюардессой длилась месяц. Налёт отработали до мелочей. Побег

был стремительным. Но преступников быстро разоблачили благодаря

«проколу», который они допустили.

Лягушка в кипятке, или Как не оказаться в заложниках у стресса

Бытует мнение, что опасен лишь сильный стресс, а мелкие неприятности только «тренируют» нашу психику. Но это не всегда так.

Если

ноет зуб, мы идём к стоматологу, беспокоит сердце — к кардиологу. Но когда люди испытывают душевную боль, когда краски мира погасли и нет сил справиться с негативными эмоциями, к специалисту по «душевным» болезням

мы не спешим. Почему? Одна мысль об этом приводит в ужас: попаду на учёт, запишут в «психи». А над сотрудником полиции ещё довлеет и страх

распрощаться с карьерой.

О том, почему не стоит бояться ни психологов, ни даже психиатров, рассказывает новый учебный фильм,

подготовленный творческим коллективом телередакции ФКУ «Объединённая

редакция МВД России », «Душа полиции. Цена за стресс». Лента заявлена

конкурсным участником Международного кинотелефестиваля DetectiveFEST в номинации «Гражданское общество».

Перед ведомственными

телевизионщиками стояла непростая задача: сломать сложившиеся у стражей

правопорядка стереотипы, мотивировать их заботиться о своём психическом

здоровье, убедить в том, что психолог, психотерапевт призваны помогать, а не «увольнять»…

Личный взгляд на Президента

фотограф. Непревзойдённый мастер (Excellence) Международной ассоциации

фотоискусства (FIAP) 1988 года. Для получения этого звания необходимо

иметь не менее ста международных премий. У Донского их 160! И вот в один

прекрасный момент он превращается в… тень первого Президента России

государства. Повсюду следует за своим героем, всё замечает. Такая у него

работа. Так каким же он видел Президента через объектив своей камеры?

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