Со слезами на глазах. Как юные поисковики закаляют характер

Поисковый отряд «30-я рота Югры» уже больше 10 лет выезжает на раскопки пропавших в годы Великой Отечественной войны солдат. О жизни своего «спецподразделения» рассказывает его руководитель, преподаватель школы №30 Нижневартовска Сергей Городилов.

Чаще всего отряд работал в Псковской и Новгородской областях, последние 4 года — на полуострове Крым, куда снова отправляется буквально на днях.

Куда заводит любопытство?

Марина Грей, «АиФ-Югра» : Помните ли вы свою первую поездку?

Сергей Городилов: Честно признаться, поехал я тогда из чистого любопытства в составе поискового отряда «Самотлор» в Псковскую область. С первого дня я понял, что сидеть в Нижневартовске больше не смогу. Сложно передать словами то, что мы тогда пережили. Безусловно, это тяжелый труд. Никаких бытовых условий — жили в палатках, мылись, как говорится, в ручье, готовили, стирали сами, но мы все тогда вернулись совсем другими людьми. Мальчишки как-то сразу повзрослели, даже взгляд изменился. Потом была еще одна поездка, и еще одна. И вот уже больше 10 лет ездим.

— Можно уже назвать отряд профессиональным?

— Вы же понимаете, что состав отряда не постоянный. Не каждый ребенок может выдержать подобную работу, «отстающих» в учебе я в поездки не беру. Работа поисковика требует максимальной отдачи. На базе школы мы готовимся, изучаем карты, учимся оказывать первую медицинскую помощь, изучаем виды вооружений, форму того времени, чтобы четко идентифицировать свои находки. Для раскопок нужны и терпение, и сила, и знания.

В Крыму раскопки ведем в горах, там первый инструмент — кирка. А вы сами попробуйте весь день ею помахать. Не каждый здоровый мужик сдюжит, а тут подростки. Или, скажем, работа со снарядами. Естественно, вместе с нами всегда есть профессиональные саперы, но дети и сами должны понимать ответственность при такой работе. Помимо вооружения, обмундирования, нужно знать анатомию. Останки для идентификации необходимо собрать максимально полно. Ориентироваться по картам и на местности нужно на «отлично».

В общем, информации ребятам хватает. Но они в очереди готовы стоять, лишь бы поехать. Есть у нас действительно профессионалы, за плечами которых — не одна поездка. Они — мои главные помощники на раскопках. Это не по книжкам в классе историю изучать. Они видят все своими глазами, могут почувствовать всю трагедию той войны. Такой ребенок никогда в жизни не позволит себе унизить ветерана или разукрасить глупой надписью памятник. Я больше скажу, он и другим не позволит этого сделать.

Мы ходим в музеи, посещаем святые места, памятники, военные объекты. В прошлом году мы приняли участие в Параде Победы в Севастополе. Я уверен, что для каждого из ребят эти поездки станут одними из самых ярких воспоминаний в жизни.

Кто — в поле, кто — в архив?

— А девочек часто берете? На ваш взгляд, им сложнее, чем парням?

— Ну, мы же девчонок не заставляем лопатой или киркой махать. У них — своя работа. Девочки терпеливее и аккуратнее. Скажем, парни раскопали что-то, дело девочкам передают, а те уже кисточками работают, чтобы не повредить, скажем, останки. Так что, и девочкам мы рады. Хотя, мы ведь с останками работаем, бывает, плачут, хотя, что говорить, у парней тоже — слезы на глазах. В прошлом году подняли останки бойца. Их разбросало, видимо, минометным огнем. К сожалению, кроме останков, ничего не нашли, ни жетонов, ни документов.

Сами раскопки — это только часть огромной работы. Кто-то — в поле, кто-то — в архивах, кто-то — на полигонах. Нам нужно не только раскопать, но и по возможности установить личность, чтобы найти родственников. Это невероятно длинный процесс, мы — лишь малая его часть.

— Чем лично вас привлекает поисковое движение?

— Я преподаю ОБЖ. Моя главная задача — научить ребят, как вести себя в чрезвычайной ситуации, оказывать первую медицинскую помощь, не бросать человека в беде. Поисковые работы — идеальный плацдарм для такого обучения. Результат 100%. Приятно видеть, как твои ученики меняются. Становятся взрослее, ответственнее. В нашей школе есть кадетские классы. Именно кадеты в большинстве своем становятся участниками этого движения, а потом парни уже со знаниями и умениями идут в армию, выбирают для себя профессии военных, спасателей, сотрудников спецподразделений. Это те знания, которые им действительно пригодятся.