Макаревич: у власти сорвало крышу от вседозволенности, потому что россиянам на все насрать

Российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию вокруг мессенджера Telegram, который блокируют в РФ.

Артист возмутился действиями российских властей и заявил, что «у них сорвало крышу от полной вседозволенности».

«А знаете, почему они сошли с ума? Откуда вся эта кора дуба, боярышник, марганцовочка? Изо дня в день они ставили над нами эксперименты по запретительству — и это не вызывало никакой реакции. Были штуки и повеселее телеграма-инстаграма — закон Димы Яковлева , например. И что? Три гнилых интеллигента попытались что-то вякнуть. И все. И у них сорвало крышу от полной вседозволенности», — написал Макаревич в соцсетях.

«Потому что гражданам в целом на все насрать. Завтра придумают закон чтобы через одного самим в печки прыгать — побежим дрова собирать», — добавил артист.

В комментариях к этой публикации Макаревич также пояснил, что не призывает к бунту, хотя это могут приписать ему СМИ.

«Просто констатирую факт», — пояснил музыкант.

Подписчики и друзья Макаревича поддержали его, отметив правдивость его слов.

«Андрей, этот народ уже никто не способен призвать к бунту, даже не представляю, что для этого должно произойти», «Андрей, я Вас обнимаю. К чему бы они не призывали, всегда стараюсь прислушиваться к людям разумным. Для меня это вы и ваша музыка», «Очень радует, что лучшие люди России понимают, что происходит с их страной. Я не буду вмешиваться и давать советы, но скажу, что такой России как сейчас, я не хочу иметь в качестве соседа», — прокомментировали пользователи Сети публикацию Макаревича.