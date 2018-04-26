Самарцы погрузились в «Мир Дикого Запада»

Зрители, собравшиеся в кинотеатре «Киномакс», смогли погрузиться в атмосферу парка «Мир Дикого Запада»: сразились в дуэли с андроидами, примерили ковбойские шляпы и сфотографировались в креативной фотозоне с узнаваемыми персонажами из фильма, а также получили памятные подарки, отвечая на вопросы викторины.

Фотоотчеты с показов, собравших более 6 тыс. человек, можно будет найти в официальном сообществе «Дом.ru» в «ВКонтакте».

"Мир Дикого Запада" — апгрейд-версия одноименного фильма 1973 года, переработанная Джонатаном Ноланом ("Темный рыцарь", «Интерстеллар») и Джей Джей Абрамсом ("Остаться в живых", «Миссия невыполнима 3», «Стартрек: Бесконечность»).

Клиенты «Дом.ru» могут продолжить смотреть сериал в онлайн-сервисе «Amediateka» любым удобным способом — с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте.

В Самаре показ поддержали сеть кинотеатров «Киномакс», радиостанция «LOVE Radio» и информационный портал «ВолгаНьюс».