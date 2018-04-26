Опубликована программа фестиваля «Святой Георгий»

В Орле по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония с 27 апреля по 6 мая будет проходить Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий».

Пятнадцатый фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» посвящен 1715-летию памяти Святого Великомученика и Победоносца Георгия, 100-летию памяти святых Царственных Страстотерпцев, 350-летию Государственного флага России, 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Пресс-служба правительства Орловской области опубликовала программу фестиваля.

27 апреля в 12.00 пройдёт открытие выставки и награждение лауреатов 22-го Областного конкурса молодых художников имени А. И. Курнакова в номинации «За Веру и Отечество» в Орловском областном выставочном центре (ул. Салтыкова-Щедрина, 33).

29 апреля в 12.00 состоится прослушивание участников Фестиваля православной, патриотической, военной, авторской песни и поэзии «Святой Георгий». Место проведения — Орловская государственная филармония (ул. Ленина, 23).

30 апреля в 13.00 в яхт-клубе СШОР № 10 г. Орла на озере «Светлая жизнь» состоится открытие 11-х Георгиевских сборов для православной молодежи к 350-летию освящения Российского флага на первом русском военном корабле «Орел». В программе сборов: молодецкие потешные игры на берегу, парусная регата, мастер-класс макетирования морских объектов.

4 мая в 12.00 в Орловском государственном институте культуры пройдет фестиваль экранной культуры «21 век». Запланирована встреча с режиссером Виктором Рыжко (Москва), премьера новой авторской работы «Спасай взятых на смерть», кинопоказ фильма «Русская голгофа», посвященного 100-летию памяти святых Царственных страстотерпцев.

5 мая в 12.00 пройдет Крестный ход от Воскресенской церкви до Крестительского храма г. Орла. Затем состоится панихида на могиле православного подвижника Афанасия Андреевича Сайко.

В этот же день в 19.30 состоится тематический вечер «Царский крест в жизни и творчестве поэта Сергея Сергеевича Бехтеева», посвященный 150-летию Императора Николая Второго. Мероприятие организует Молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца Георгия (Орёл, ул. 2-я Курская, 25, вход со стороны магазина «Наша мебель»).

6 мая будет отмечаться 1715-летие памяти Великомученика и Победоносца Георгия. В этот день в 12.00 состоится Крестный ход от храма Михаила Архангела до поклонного креста за кинотеатром «Победа», стоящего на месте Георгиевской церкви на Егорьевской горе.

В 14.30 пройдет Праздник русского рукопашного боя «Богатырская силушка» в Знаменской богатырской заставе (пос. Знаменка, ул. Заречная, 22)

В 18.30 в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН» (4 этаж) состоится Гала-концерт к 15-летию Фестиваля православной молодежи «Святой Георгий» с участием лауреатов разных лет.

Контактная информация: +7 (920) 282-59-09 — по вопросам проведения Крестных ходов, +7 (915) 501-44-05 — по мероприятиям Фестиваля.