Как заработать полмиллиона на безрыбье

На обед — меньше часа. Дмитрий Олейник спешит в сетевое кафе торгового центра. Там есть вегетарианское меню — роллы с фалафелем, крем-суп из шампиньонов, зелёный салат. Дмитрий не вегетарианец, он веган. Не ест любые продукты животного происхождения и сахар. Любимая еда — апельсины и орехи кешью.

Он спустился почти с небес — с 46 этажа одной из башен делового центра «Москва-Сити». На Дмитрии — чёрный костюм и белая рубашка. Строгая и дорогая одежда странно смотрится на юноше, которому не дашь больше 16 лет. На его плечи так и просится яркая футболка с принтом, но нет — офис и дресс-код.

Долго изучает меню. Официант наивно предлагает котлетки из куриной грудки. Юноша вежливо отказывается, едва сдерживает улыбку. Он заказывает два крем -супа с шампиньонами и хлебцами. Странный выбор. Теперь едва сдерживает улыбку официант. За соседним столиком бизнесмен в строгом костюме уплетает стейк.

Отказ от животного белка Дмитрий объясняет просто — однажды попробовал новый способ питания под влиянием друзей-веганов и втянулся. После пары недель на овощах и фруктах он понял, что больше не хочет есть мясное и молочное.

— Через год или два после отказа я от мяса, я понял, что не болею, совсем. Все вокруг простывают, а я нет. Хотя в школе постоянные простуды были, — рассказал Дмитрий.

Личный архив Дмитрия Олейника

На самом деле Дмитрию 19 лет, и он успел пережить столько, что хватит на целую книгу. Молодой человек успел пожить в Санкт-Петербурге, Геленджике, Владивостоке, Таиланде и Малайзии. У Дмитрия всё просто. Никаких сомнений и тягостных раздумий: если хочешь, бери да делай.

В старших классах ему до тошноты надоела школа. Эти долгие уроки, суровые учителя, куча бесполезных знаний. Надоела Пермь с бесконечными хрущёвками и серостью. Накопил денег, взял билет на поезд и поминай как звали. Перепуганным родителям позвонил уже из северной столицы.

«Мама, папа, я в Питере, домой не вернусь».

В чужом городе мальчик не потерялся, он быстро нашёл способ заработать на жизнь. В отличие от обычной, музыкальную школу он посещал с удовольствием и окончил по специальности «баян и аккордеон». Дмитрий и взял инструмент, табуретку, картонную коробку, договорился с полицией и начал музицировать в переходе метро. Заработанных денег хватало за аренду жилья, еду и развлечения.

Через год молодой человек понял, что замёрз в городе дождей и туманов и рванул в Геленджик. Одержимый здоровым питанием, он решил продавать на улице свежевыжатые соки. Выбрал место недалеко от города на частной территории, договорился с администрацией, нашёл инвесторов.

— Я много ездил автостопом и общался с людьми, которые занимаются бизнесом или предпринимательством, я понял, что бизнес — это просто, — рассказывает Дмитрий.

Личный архив Дмитрия Олейника

Дмитрий закупил фрукты и соковыжималку, поставил стол на улице, и торговля началась. Стакан яблочного сока — 50 рублей, яблоко-морковь или яблоко-апельсин — 80 рублей. Дмитрий говорит — наверное, это были самые дешёвые соки в России. Он принципиально не хотел продавать дорого — юношеский максимализм бил через край. Молодой человек хотел нести здоровье в массы.

Лето кончилось, и соковый бизнес пришлось сворачивать. Собрав все заработанные деньги, молодой человек поехал… к морю, но к холодному, в город Владивосток. Там он открыл другой бизнес — делал на кухне в хостеле пасту ручной работы и продавал на местном рынке. Парень уже не помнит, почему решил продавать жителям Дальнего Востока именно её.

— Бизнес не пошёл у меня. Продукт был хороший, но я просто ленился, делал много неправильных действий, — рассказал молодой человек.

Дмитрий оставил бизнес и Россию и поехал в тёплые страны. Там он зарабатывал на жизнь, играя на музыкальных инструментах. Основное время проводил на пляже.

Третий бизнес он сделал уже в Москве — открыл в центре города точку по продаже кедровых орехов. Молодой человек признаётся — именно в столице он заработал первые сёрьезные деньги. Но и первые сёрьезные проблемы не заставили себя ждать — бабушка-продавец однажды забрала выручку, товар и сбежала в неизвестном направлении.

Сейчас молодой человек обосновался в Москве. Работает без выходных на должности менеджера компании Like, которая преподаёт предпринимателям уроки грамотного построения бизнеса. Он — как боец армии безупречных — почти не ест и совсем не отдыхает. За последний месяц у Дмитрия было два выходных, а его стандартное дневное меню состоит из пары яблок, апельсинов, свекольного салата и тарелки супа.

Личный архив Дмитрия Олейника

Есть мало, только растительную пишу и много работать — философия жизни Дмитрия Олейника. Итальянцы бы не оценили, а испанцы и вовсе бы пришли в ужас. Но русский парень светится от счастья и много улыбается. У него есть цель, она записана у него на стене в соцсети «Вконтакте».

«Я хочу чтобы мои дети росли в обеспеченной семье. В которой отец на просьбу сына пойти с ним поиграть в футбол не скажет: «Мне нужно идти на работу», а скажет: «Сейчас мы поедем с тобой в Шереметьево на такси, а от туда через 2 часа полетим в Барселону и будем играть там в футбол с местными ребятами», — пишет молодой человек.

Дмитрий надеется, что его дети и жена тоже не будут есть мясо. Зачем? Ведь его подход к питанию — шанс сохранить здоровье на долгие годы.