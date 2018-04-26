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Больше 30 тюменцев обратились к медикам из-за укуса клещей
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Больше 30 тюменцев обратились к медикам из-за укуса клещей 

72.ru 57 минут назад
Фото: 72.ru
С начала сезона к тюменским медикам обратилось более 50 человек с укусами клещей. Причем 13 из них — это дети. Пока историй заражения инфекцией в нашей области не зарегистрировано. Но специалисты напоминают — в случае присасывания клеща, медлить нельзя.
— С начала эпидсезона зарегистрировано 55 обращения с присасыванием клещей. Наибольшее их количество, а это 31, было в Тюмени. Еще семь в — Ишиме. И три — в Ялуторовском районе, — сообщили в Роспотребнадзоре, — Почти все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Ни одного случая заболевания энцефалитом или клещевым боррелиозом у нас еще не было.
В ведомстве также сообщили, что пойманного или снятого с тела клеща необходимо отнести в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. А для того, чтобы избежать опасных последствий от присасывания кровососа, нужно прививаться. Где это сделать в Тюмени мы уже рассказывали ранее.
Кроме того, обработка территорий от клещей в нашем городе и его окрестностях стартует уже в мае. Так, например, на препараты, которыми опрыскают кладбища, из городского бюджета собираются потратить более полумиллиона рублей.
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