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В Тюмени зарегистрировано наибольшее количество присасываний клещей
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В Тюмени зарегистрировано наибольшее количество присасываний клещей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
На 24 апреля 2018 года в медицинских организациях региона зарегистрировано 55 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 13 — дети.
С начала эпидсезона (с 26 марта 2018 года) зарегистрированы единичные случаи присасывания клещей на 10 административных территориях. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени — 31, в Ишиме — 7, в Ялуторовском районе — 3. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 98% пострадавших. Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано.
«Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» и ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора. С начала эпидсезона 2018 года в отделении особо опасных вирусных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» исследовано на вирусы клещевых инфекций 3 клеща от населения, антиген вируса клещевого энцефалита, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза в них не обнаружены», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Ещё можно успеть привиться по ускоренной схеме, состоящей из 2-х прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.
На 24 апреля 2018 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 36 390 человек, из них 30 497 — лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 5 893 — дети.
В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего запланировано обработать от клещей более 6 000 га, в том числе все учреждения летнего отдыха и оздоровления для детей с проведением контроля качества обработок.
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