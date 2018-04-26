«Девочка-оркестр» из Киргизии получила международное признание

21 апреля Мария Наумова отметила свой 20-й день рождения. Несмотря на возраст, она добилась многого: изучила классические и народные танцы, освоила больше десятка музыкальных инструментов, завоевала множество республиканских и международных наград, в том числе стала отличником культуры КР и финалисткой «Минуты славы». Именно на этом телевизионном шоу Мария с легкой руки Александра Маслякова получила свой нынешний сценический псевдоним «Девочка-оркестр».

От комуза до станка

С народной киргизской музыкой и хореографией Мария Наумова дружит с раннего детства. Трехлетним ребенком она попала в танцевальный ансамбль «Жаш Кыял». Немного позже Маше, вдохновленной звучанием национальных инструментов, захотелось самой ставить номера, в которые бы вплетались мелодии на ооз комузе (варгане — Прим. ред.).

— Мне сказали, что прежде чем научиться игре на ооз комузе, нужно освоить комуз, — рассказывает девушка. — Вот так все и завертелось-закрутилось. Я окончила учебу в фольклорном ансамбле «Байчечекей» с правом преподавания игры на национальных инструментах. Потом продолжила обучение в музыкальной школе имени Шубина. Сейчас профессионально владею 11 инструментами: комуз, ооз комуз, чопо чоор, добулбас, унгуу ашкабак, согуу ашкабак, добулбас ашкабак, флейта, фортепиано, сопилка, свирель. На данный момент овладеваю жыгач ооз комузом и банджо.

Параллельно Маша совершенствовалась и в хореографии. В семь лет она встала к балетному станку. После окончания Бишкекского хореографического училища какое-то время работала балериной в Театре оперы и балета. Но, поступив в вуз, поняла, что совмещать работу в театре с учебой не получится. Пришлось на время оставить оперный.

— Мир балета удивителен и прекрасен, им можно наслаждаться всю жизнь. Но я поняла: мне работы в театре мало. Хочется охватить больше, — признается артистка.

В кокошнике, сарафане и с комузом в руках русская красавица Мария выглядит немного экзотично. Но в 2010 году строгое жюри «Минуты славы» она поразила не только интересным сценическим образом, но и виртуозной игрой на киргизских национальных инструментах, а также на авторских инструментах из тыквы.

— Конечно, во время выступления я волновалась, — вспоминает девушка. — В жюри сидели Мария Шукшина , Александр Масляков и Александр Скляр . А когда я стала финалисткой, сцена в Останкино показалась удивительно маленькой. Однако весь телевизионный центр — относительно небольшой — вмещал в себя огромный мир. Проходя по останкинским коридорам, увидела вживую звезд телевидения. В одной студии снимали новости, в другой — ток-шоу. Здесь были люди, которые с удовольствием живут на работе. Тогда меня это очень впечатлило.

Кстати, по-видимому воплощая свои детские мечты, сегодня Маша изучает режиссуру на факультете кино, телевидения и визуального искусства в вузе.

Характер по наследству

Мама Марии Виктория — ее главный кумир и наставник. Именно она воспитала в дочке сильный характер, вложила в нее знания и возможности.

— Я — поздний и единственный ребенок, — признается молодая артистка. — Мама родила меня в 45 лет. Я была неказистым ребенком с тонкой шейкой и кривыми ножками. Чтобы преодолеть слабость, меня отправили на хореографию. Было сложно, но трудности только закалили характер.

Случайно или нет, но жизнь Наумовых тесно связана с культурой и историей среднеазиатской республики. Виктория — кинолог и судья-эксперт, изучает древнюю породу киргизских борзых — тайганов. Маш и Ботой — так зовут домашних любимцев семьи. Эти клички борзым дали в честь одноименного произведения Атая Огонбаева «Маш Ботой», воспевшего киргизских кочевников.

— Мы изучаем тайганов, смотрим, как они ведут себя в городской среде, — поясняет Маша. — Кроме того, Маш и Ботой для меня компаньоны и в некотором роде психотерапевты: всегда радостно встречают, «разговаривают», успокаивают.

Дневник артистки

"Девочка-оркестр" — уже известная и востребованная в республике исполнительница. Местная и зарубежная публика на ура встречает ее авторские номера, в которых гармонично соединяется игра на различных инструментах с пластикой и танцами. За плечами юной артистки турне по городам России, Китая, Турции, Узбекистана и Казахстана.

— У меня плотный график, — делится Мария. — Пары в университете, работа — обучение детей игре на комузе, занятия музыкой. Все дела расписаны на неделю вперед, а выступления приходится планировать загодя на месяц-полтора.

В прошлом году за представление страны на международной арене Мария Наумова удостоилась звания «Отличник культуры КР». Высокую награду она пока считает своим главным достижением.

— Это признание меня как артистки и показатель того, что я иду правильным путем, — уверена девушка. — Я не ставлю перед собой амбициозных целей. Просто занимаюсь тем, что искренне люблю. Это моя профессия, мое призвание.

Кстати

Свое будущее Мария Наумова связывает с культурой Киргизии.

— Не планирую никуда уезжать, — утверждает девушка. — Киргизстан для меня не только Родина, но и место профессиональной реализации, источник культурного опыта. Все мои достижения связаны с республикой. Моих знаний в музыке, хореографии, а через три года, когда закончу университет, и в кинематографе хватит, чтобы работать в сфере культуры и развивать эти направления. Возможно, впоследствии найду свое место в министерстве культуры . Потому что политика мне тоже интересна.

Справка «РГ»

Чопо чоор (глиняный чор) — древний киргизский духовой инструмент, сделанный из керамики.

Добулбас — односторонний барабан, сверху обтянутый кожей. Звуки из инструмента извлекаются концом плети или ладонями.

Унгуу ашкабак, согуу ашкабак и добулбас ашкабак — инструменты, изготовленные из тыквы.