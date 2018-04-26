В префектуре Зеленограда обсудили организацию досуговой работы в округе

В префектуре Зеленоградского административного округа прошла встреча администрации города с жителями. Присутствующим предлагалось обсудить вопрос «Об организации досуговой работы с населением по месту жительства». Спикером от руководства округа выступил начальник Управления развития социальной сферы префектуры Зеленограда Владимир Колесников . Доклад выслушали префект Зеленограда Анатолий Смирнов , его заместители, главы и заместители глав управ районов Зеленограда, руководители и представители ведомств, учреждений и организаций, депутаты муниципальных округов, общественные советники, и, конечно же, активные жители округа.

В. Колесников рассказывал о том, как меняются и работают государственные бюджетные учреждения города, крупные культурные учреждениях, такие, как Культурный центр «Зеленоград», Музей Зеленограда и «Ведогонь-театр». Он также описал распорядок работы библиотечной сети, охватывающей город, и ТЦСО. Подробно была затронута и занятость детей в летний период, в частности, В. Колесников рассказал о программе «Московская смена».

В первую очередь он рассказал о подведомственных префектуре ГБУ.

— Есть пять бюджетных учреждений, расположеных в каждом районе округа. Они осуществляют свою деятельность в рамках реализации государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 2012-2018 гг.». Основные цели программы связаны с развитием городских территорий в соответствии с принципом «культурного максимума».

По словам В. Колесникова, в работе клубных формирований внедрен индивидуальный подход с учетом способностей и возрастных особенностей жителей. Так, например, подведомственные префектуре учреждения устраивают не только привычные конкурсно-игровые программы, стараясь следовать современным тенденциям: в расписание ГБУ были внедрены флеш-мобы, квесты, ролевые и сюжетные игры, а также занятия, в которых применяются интернет-технологии.

— В районах округа располагается не менее шести досуговых учреждений различных ведомств, которые ведут свою деятельность. С учетом компактности нашего округа все эти учреждения практически предоставляют свои услуги по месту жительства зеленоградцам, — сообщает начальник Управления развития социальной сферы.

Помимо государственных бюджетных и отраслевых культурно-досуговых учреждений в Зеленограде действуют крупные культурные центры — «Зеленоград» и «Доброволец».

«Культурный Центр «Зеленоград» — самая крупная база проведения большинства культурно-массовых и досуговых мероприятий округа. Он — активный участник всех общегородских акций и программ: «Ночь в музее», «Библионочь», «Ночь музыки», «Ночь искусств», «Культурные выходные», Московские фестивали и другие.

— Приятно отметить, что в этом году завершен капитальный ремонт киноконцертного зала с новым современным оборудованием, светодиодным экраном, позволяющем проводить зрелищные массовые мероприятия любого уровня. Ранее невозможно было провести многие популярные шоу и концертные программы, теперь у жителей Зеленограда есть возможность увидеть современные красочные программы, не выезжая в Москву, — отмечает В. Колесников.

Но в Зеленограде совершенствуется не только КЦ «Зеленоград»: так же «Ведогонь-театр» не так давно получил дополнительные помещения бывшего кинотеатра «Эра» — так называемый «Новый зал». Театр был преобразован в Многофункциональный театрально-культурный центр, и у него появились новые возможности для расширения направлений деятельности. В будущем театру предстоит еще один капитальный ремонт помещений и фасада здания.

Новые помещения готовятся и для Музея Зеленограда — площади будут предоставлены учреждению в корпусе 360 («Флейта»). Музей, переехав в новое место, расширится в три раза.

Расширится и библиотечная сеть Зеленоградского округа. Стало известно, что новая библиотека появится в 20-м микрорайоне Зеленограда — под нее будет выделено 287 кв. м.

В. Колесников также рассказал о досуговой работе с социально незащищенными категориями населения: в Зеленограде ее осуществляют Территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) и Экспериментальный центр социальной адаптации и творческого развитии детей подростков «Творческий лицей».

В «Творческом лицее» специфика работы построена на вовлечении детей, имеющих различные проблемы, в единый творческий процесс. Принципиальные различия в подходе к ребенку с заболеваниями и к ребенку без них отсутствуют.

ТЦСО, в свою очередь, начали осуществлять недавно введенную программу «Московское долголетие». В программу вовлекается вся инфраструктура округа: открытые общественные площадки, возможности учреждений образования, культуры, спорта, а также коммерческий сектор, которые бесплатно предоставляют занятия по интересам для пожилых людей.

Для руководства Зеленограда не менее важна и занятость детей летом — В. Колесников сообщил на встрече о планах об обустройстве программы «Московская смена»:

— Сейчас уже формируем планы на это лето, программа будет также насыщенной с посещением досуговых учреждений разной направленности, как в округе, так и в Москве. В этом году с учетом потребности в данной форме досуга детей планируем небольшое увеличение количества мест за счет привлечения новых государственных учреждений и увеличения групп, а также работа лагерей будет продлена на 1 час до 19.00 по просьбе родителей.

В заключении В. Колесников пригласил зеленоградцев на все массовые и праздничные мероприятия, которые организует администрация города, а также призвал активно проводить свой досуг, используя обширную инфраструктуру Зеленограда.

В мероприятии приняли участие более 300 человек.