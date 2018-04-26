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В Югре наградили участников конкурса «Жизнь — священный дар»
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В Югре наградили участников конкурса «Жизнь — священный дар» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
В конкурсе «Жизнь — священный дар» наградили лучших медиков и работников Югры за сердечность и оказание помощи в принятии правильного решения и поддержки беременных женщин с трудной жизненной ситуацией.
В этом году в конкурсе соревновались опытные психологи и акушеры-гинекологи с более 40 лечебных заведений Югры.
Лучшим медучреждением в защиту жизни признана больница № 1 города Мегиона. Больше всех наград собрали врачи и медицинские заведения из Сургута. В поликлинике №4 этого города признана лучшая женская консультация в защиту жизни. Алла Маценко врач-гинеколог данной поликлиники получила награду за личный вклад в работе с женщинами в интересном положении.
В доабортном консультировании лучшей, в который раз, оказалась психолог Елена Коркишко, сотрудница 2-й Сургутской поликлиники.
Проект «Жизнь — священный дар» появился в 2011 году в Сургуте. В 2015 году он расширил свои географические границы и к нему начали присоединяться сотрудники других лечебных организаций, психологи и социальные работники с разных городов округа. Теперь это мероприятие стало регионального масштаба.
Так общими усилиями всех людей, задействованных в проекте, за прошлый год на свет появилось 855 детишек. За все семь лет существования проекта «Жизнь — священный дар» мир увидели более 3 тысяч малышей, которые могли не родиться из-за страха матерей, оказавшихся в непростых жизненных условиях.
В Сургуте беременным девушкам помогают и консультируют не только в больнице, а ещё с ними работают люди из центра материнства «Моя радость» при храме Георгия Победоносца.
Во многом этот проект существует благодаря помощи, которую оказывают администрация Сургута, департамент здравоохранения, различные компании, спонсоры, митрополия и неравнодушные индивидуальные предприниматели.
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