В Теплом Стане прошел эко-квест

В зоне отдыха Тропарево молодежный центр досуга и спорта «Спутник» провел традиционный «Эко-квест посвященный Дню Земли».

«Для детей и взрослых», — сообщают сотрудники «Спутника» — «было запланировано множество игр и конкурсов: „Веселые старты“, „Фитнес зарядка“, мастер-класс по Скандинавской ходьбе, мастер-класс по живописи „Весенние цветы“. На мольбертах дети рисовали распустившиеся бутоны цветков и деревьев. Проводился и конкурс рисунка на асфальте „Волшебные птицы“. Ребята показали, как можно красиво рисовать мелками, ничуть не хуже чем на полотне. Затем выступил энергичный и зажигательный показал ансамбль „Теплостаночка“. В заключения мероприятий на сцене спела Карина Гулян, руководитель музыкальной студии „Спутник“».