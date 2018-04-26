Женщина-время с нимбом на голове

Молодой ювелир из Хабаровска Анастасия Номар увлеклась эмалями. Ее работы из серии «Женщина -время» отобраны на региональную выставку дальневосточных художников, которая пройдет летом на Камчатке. Тонкостями этого дорогого, а главное — непредсказуемого занятия, ибо всякий раз, отправляя эмаль в печь, не знаешь, что из этого получится, с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» поделилась художник. Драгоценное посвящение Собственно, с эмалей Анастасия начинала. Обложку своего диплома она сделала из мельхиора и горячих эмалей. Получилось красиво. Потом девушка погрузилась в ювелирные украшения и даже придумала свой собственный стиль, в частности, кольчужное плетение из серебра. И стала делать не просто украшения, а предметы, которые вызывали у нее ассоциации с выдающимися личностями, вроде Коко Шанель или Лайза Минелле, леди Ди. Это были посвящения, ибо они передавали неординарный характер ее героинь. Но в какой-то момент Анастасии захотелось отдохнуть от привычных вещей, поменять род занятий и попробовать себя в эмалях. Тем более, что у нее, как оказалось, все для этого есть.

— В ювелирном искусстве дефицит цвета и максимум технологии, — говорит Анастасия Номар. — А мне захотелось ярких и чистых красок. Во мне будто что-то долго копилось, а потом прорвалось. За три месяца я испекла 40 эмалей, обычно их делают считанные единицы.

Захватила, прежде всего, технология. Эмаль — это стекло. Его надо натолочь в ступке, уложить на специальные вилы, похожие на ухват, и отправить в печь при температуре 900 градусов. Обжигов, слой за слоем, бывает от трех до двадцати. В Хабаровске практически никто не занимается подобным ремеслом. Нужно много специальных приспособлений, материалов. Но если сама судьба предлагает попробовать себя в чем-то новом, грех не воспользоваться случаем. Стекло в рулоне Ее учитель, известный хабаровский ювелир Владимир Бабуров благословил Анастасию, посоветовав ничего не бояться. Главное правило — отсутствие всяких правил. Отсюда полная свобода творчества. Впрочем, принципы работы он ей, конечно же, поведал. В советские времена он сам учился искусству эмали на творческих дачах в прибалтийской Паланге. Эмаль надо обжигать по хронометру, наставлял их мэтр. Но у Бабурова не было не только хронометра, но и самих эмалей, он их выпросил у товарищей. Дефицит! А потому испортить хоть один лист он никак не мог.

-Все дрожат над стеклом, боятся малейшего сквозняка, оно в любую минуту может лопнуть и выстрелить, — рассказывает Владимир Бабуров. — И тут я вспомнил, что в каком-то научно-популярном журнале прочитал: если раскаленное стекло моментально охладить, то оно приобретает свойство сворачиваться. Из обычного оконного стекла можно согнуть пружину. Достаю стекло из печи, и — под струю холодной воды. Оно сворачивается в рулон. Я его разворачиваю и начинаю на нем прыгать во весь свой рост. Стекло распрямляется, ни одной трещины.

Наблюдавшим за этой картиной художникам его поведение казалось полным безумием. Зато эмали у Бабурова получались тонкими и изящными. Анастасия говорит, что делает точно так же.

— Технология — твой язык, но она бывает разная, и тут надо знать много тонкостей, чтобы добиться выразительности, — замечает Анастасия Номар. — Она, как всегда, идет своим путем, полагая, что многочисленные умные пособия по эмалям совсем не применимы в жизни.

Нимб для крестьянки Эмали «Женщины-время» навеяны впечатлениями от Малевича.

— Мне нравятся женские портреты художника последнего его периода — необыкновенные крестьянки, — говорит Анастасия. — Когда-то я даже написала автопортрет маслом в стиле Малевича, но масло не дает того почти материального ощущения цвета, который мне хотелось найти. Попробовала нечто подобное воплотить в эмалях. Когда начала делать эскизы, стало понятно, что вырисовывается серия.

Их всего шесть. Нимб на голове каждой женщины — это причудливый веер, гребень, кокетливый головной убор, а еще циферблат, который неумолимо отсчитывает время. У кого-то отсчет этот только начался, а у кого-то времени осталось одна четвертушка. Тонкие изысканные силуэты, очень стильные, потому что Анастасия не удержалась и надела на женщин собственные украшения. На белом фоне, в белых рамах они получились особенно изящные, в них есть свежесть, чистота и яркость красок. К слову, эмали возникли как способ имитации драгоценных камней, в частности, античные камеи. Мастер накладывает много слоев, делает до 25 обжигов, пока не получится рельеф, похожий на тот, который вырезают из оникса.

Анастасия признается, что изначально задумывала свои работы как интерьерные. Поэтому у нее на пластинах поначалу были любимые натюрморты, цветы, бутылки необычной формы. Она даже поучаствовала с молодыми художниками в выставке, которая открылась в мебельном торговом центре. Говорит, поразила реакция людей. Многие смотрели на картины и эмали с удивлением: оказывается, можно так оформить свое личное пространство.

Продолжит ли она свои поиски в новом для себя материале? Безусловно. Что это будет? Анастасия пока не знает. Но как бы ни упрощала для себя задачу, в итоге получается нечто, ни на что не похожее. Побеждает творчество. По-другому Номар, к счастью, не умеет.