RT стал лауреатом премии Webby Awards

Телеканал Russia Today стал лауреатом премии Webby Awards. Она вручается ежегодно за лучшие диждитал-проекты.

Награду получил международный проект, посвященный 100-летию революции в России. Телеканал запустил его в социальных сетях в апреле этого года совместно с Государственным архивом. Все желающие могут узнать историю династии Романовых с помощью 4000 оригинальных фотографий из личного архива царской семьи.

"Мы благодарны всем, кто проголосовал за наш проект. Эта победа показала, насколько нужны и важны такие образовательные соцмедиа-проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100. Надеемся, аудитория оценит нашу новую историю, рассказывающую о жизни последней царской семьи в 4000 оригинальных фото из их личного архива", — сказал автор идеи проектов Кирилл Карнович-Валуа.