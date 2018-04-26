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RT стал лауреатом премии Webby Awards
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RT стал лауреатом премии Webby Awards 

Вести.Ru 2 часа назад
Телеканал Russia Today стал лауреатом премии Webby Awards. Она вручается ежегодно за лучшие диждитал-проекты.
Награду получил международный проект, посвященный 100-летию революции в России. Телеканал запустил его в социальных сетях в апреле этого года совместно с Государственным архивом. Все желающие могут узнать историю династии Романовых с помощью 4000 оригинальных фотографий из личного архива царской семьи.
"Мы благодарны всем, кто проголосовал за наш проект. Эта победа показала, насколько нужны и важны такие образовательные соцмедиа-проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100. Надеемся, аудитория оценит нашу новую историю, рассказывающую о жизни последней царской семьи в 4000 оригинальных фото из их личного архива", — сказал автор идеи проектов Кирилл Карнович-Валуа.
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