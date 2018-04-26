Мультфильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» в детском лектории кинотеатра «Пионер»

Красавица Макия — из рода бессмертных. Все представители ее рода живут сотни лет, оставаясь юными. На протяжении веков многочисленные армии пытались захватить бессмертный народ и разгадать его тайну. Теперь родной город Макии разрушен, она пускается в бега и находит мальчика-сироту Ариэля. Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Макия понимает, что Ариэль — простой человек, а значит, он смертен… Но может ли это помешать их любви?

О мультфильме подробнее расскажет искусствовед Екатерина Диденко.