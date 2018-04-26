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Мультфильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» в детском лектории кинотеатра «Пионер»
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Мультфильм «Укрась прощальное утро цветами обещания» в детском лектории кинотеатра «Пионер» 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Красавица Макия — из рода бессмертных. Все представители ее рода живут сотни лет, оставаясь юными. На протяжении веков многочисленные армии пытались захватить бессмертный народ и разгадать его тайну. Теперь родной город Макии разрушен, она пускается в бега и находит мальчика-сироту Ариэля. Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Макия понимает, что Ариэль — простой человек, а значит, он смертен… Но может ли это помешать их любви?
О мультфильме подробнее расскажет искусствовед Екатерина Диденко.
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