Открытие фитнес-клуба «Реформа»

27 апреля в самом центре города — на 4 этаже Ельцин Центра — открывается новый фитнес-центр будущего «Реформа».

Новейшее оборудование, новейшие технологии, современный дизайн, лучшие тренировочные программы, уникальные фишки которых никогда не будет у других, профессиональный коллектив, отличный сервис, всегда безупречная музыка, идеальный микроклимат круглый год и самое главное — это доступная цена.

Фитнес-клуб занимает почти 2000 кв.м. на четвертом этаже Ельцин Центра.

Отличная инфраструктура, подземный паркинг для клиентов клуба, рестораны, СПА, медицинские центры, магазины, музей, отель, бар, караоке и многое другое, а самое главное это удобное место для деловых встреч и отдыха.

Фитнес-клуб Реформа это:

тренажерный зал зона функционального тренинга и Crossfit

большая кардио-зона

зона для тяжелой атлетики

многофункциональный зал групповых программ

студия сайкла с дополненной реальностью

зал йоги, пилатеса и TRX большая зона для программ на открытом воздухе

летняя зона для загара на открытом воздухе

комфортабельные раздевалки и душевые

сауны из кедра с панорамным остеклением

спортивное питание

Телефон: +7 (343) 288-77-99 reformareforma.ru Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Бориса Ельцина, 3 Центр карты:

56.84489406787741,60.591428499999935

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.844894,60.591429

Дата:

пятница, апреля 27, 2018

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