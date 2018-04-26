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Открытие фитнес-клуба «Реформа»
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Открытие фитнес-клуба «Реформа» 

Overtime.life 2 часа назад
Фото: Overtime.life
27 апреля в самом центре города — на 4 этаже Ельцин Центра — открывается новый фитнес-центр будущего «Реформа».
Новейшее оборудование, новейшие технологии, современный дизайн, лучшие тренировочные программы, уникальные фишки которых никогда не будет у других, профессиональный коллектив, отличный сервис, всегда безупречная музыка, идеальный микроклимат круглый год и самое главное — это доступная цена.
Фитнес-клуб занимает почти 2000 кв.м. на четвертом этаже Ельцин Центра.
Отличная инфраструктура, подземный паркинг для клиентов клуба, рестораны, СПА, медицинские центры, магазины, музей, отель, бар, караоке и многое другое, а самое главное это удобное место для деловых встреч и отдыха.
Фитнес-клуб Реформа это:
тренажерный зал  зона функционального тренинга и Crossfit
большая кардио-зона
зона для тяжелой атлетики
многофункциональный зал групповых программ
студия сайкла с дополненной реальностью
зал йоги, пилатеса и TRX  большая зона для программ на открытом воздухе
летняя зона для загара на открытом воздухе
комфортабельные раздевалки и душевые
сауны из кедра с панорамным остеклением
спортивное питание
Телефон: +7 (343) 288-77-99  reformareforma.ru  Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Бориса Ельцина, 3  Центр карты:
56.84489406787741,60.591428499999935
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.844894,60.591429
Дата:
пятница, апреля 27, 2018
Комментарий к дате:
18:00  Количество просмотров:
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